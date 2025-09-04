３日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１４８円１０銭前後と前日と比べて２５銭程度のドル安・円高で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１７２円７１銭前後と同１銭程度のユーロ高・円安とほぼ横ばいだった。



この日に米労働省が発表した７月の雇用動態調査（ＪＯＬＴＳ）は、求人数が７１８万１０００件と前月の改定値（７３５万７０００件）から減少した。米労働市場が減速しているとの見方から米長期金利が低下し、つれて日米金利差の縮小を意識したドル売り・円買いが流入。米連邦準備理事会（ＦＲＢ）のウォラー理事が同日の米ＣＮＢＣとのインタビューで「米金融当局は今月から利下げを開始し、今後数カ月にわたって複数回利下げすべきだ」との考えを示したことも影響し、ドル円相場は一時１４７円８８銭まで軟化した。その後は下げ渋る動きとなったが、同日発表のベージュブック（米地区連銀経済報告）で消費の陰りなどが報告されたことから戻りは限定的だった。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１６６２ドル前後と前日に比べて０．００２０ドル強のユーロ高・ドル安だった。



