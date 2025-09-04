

「生きづらさ」はあなたの責任ではありません。そして「心を病む」ということはあなたに「生きる力」が備わっているという証拠です（写真：nonpii／PIXTA）

現代社会は、とかく「生きづらさ」を感じる社会とも言われる。場合によってはそのことが原因でメンタルに不調を来すこともありえる。そんな悩みを抱えた相談者に「心を病めてよかったね」と言う産業医がいる。その真意は何か？ 『心を病む力』（東洋経済新報社）の著者である上谷実礼氏が、現代社会が生きづらい理由と、そう感じることが必ずしもネガティブなことではないことを解説する。

「生きづらい」のは自分が弱いから？

生きづらさは、生きるうえで感じる困難さや、生きにくさを指します。やる気が出ない、なぜかイライラする、孤独を感じる、仕事にいつも追われている気がするなど、人によって生きづらさは様々です。その意味で守備範囲の広い概念であり、いまだ明確な定義はないとされています。





でも一つ言えるのは、生きづらさは、個人の問題に起因する事象ではなく、個人と環境との間で生じるものだということです。

そして今や、生きづらさは誰の身にも起こり得る一般的なものになりました。これは何を示唆しているのでしょうか。個人と環境の間で何が起きているのでしょうか。

個人が生きやすいかどうかは、マイノリティであっても、そうでなくても、どれだけ自然体の自分に近い状態で社会に受け入れられるかで決まります。

つまり、社会が寛容であればあるほど、誰にとっても生きやすい社会であると言えます。反対に、社会が寛容さを失えば失うほど、誰にとっても生きにくい社会になります。これが今まさに起きていることではないでしょうか。

元来、人間は社会的な生き物です。社会に所属し、社会に居場所をつくって生きています。そのために必要なのが、ある程度の社会への適応です。社会の秩序を守るために法やルールを守り、周りの人たちと助け合うことで、私たちは社会に居場所を得ています。

社会の寛容度が著しく低下した昨今は、社会の規範や価値観、常識、あるいは社会の空気のようなものから少しでも外れようものなら、居場所は危うくなります。

例えば、社会のスピードについていけない人は取り残される、おかしいと思うことを「おかしい」と正直に言えば、KYと後ろ指をさされる。ありのままの自分でいようとすると、社会の中で孤立しかねないのです。

最近は、職場におけるコミュニケーション能力がものすごく重視されていて、それが同調圧力として働く傾向も見受けられます。

例えば、マルチタスクが苦手な人が静かに仕事に集中していると、周囲から「あの人はあんまりコミュニケーションを取らない人だよね」と言われたり、怒っているんじゃないか、機嫌が悪いんじゃないか、と勘違いされたりするので、無言で仕事ができない。実際にそのような悩みを聞くこともあります。

静かにしていたい人にも積極的に交流することを強制されると、その職場はその人にとって安全で安心な場ではなくなってしまいます。人間にとって孤立は、生存が脅かされるほどの恐怖体験です。社会で孤立したくないために、自分の気持ちを隠して周りに迎合したり、自分を二の次にして相手の要求に応えたりすることもあるでしょう。

このように、寛容さを失った不健全な社会では、社会性を過剰に発揮して社会や人間関係に適応しようとすることが、どうしても起こりがちです。社会や人間関係に対する過剰適応は、自分をありのままの自分とはかけ離れた状態に追いやり、自己不一致感を生みます。

自分自身とズレが生じていて、本当の自分はもっと別にあるような、自分のことがよくわからないような、モヤモヤした感じです。これが続けば自分がどうしたいのかわからなくなって、ストレスや不安を感じやすくなり、人間関係にも支障が出るでしょう。これが生きづらさの正体と考えられるのです。

自分を責める人々

生きづらさを感じるのは個人の脆弱さや自己肯定感の低さが原因ではなく、他者や社会との関係性の中で生じるものです。不健全な環境に置かれたら、生きづらさやメンタル不調につながるのは当然です。

でも不健全な環境に問題があるにもかかわらず、いまだに多くの人が、「気持ちが折れたのは自分のメンタルが弱いからだ」と自分を責めています。新自由主義の広がりによる自己責任論と、努力すれば万事うまくいくと考える努力至上主義を背景に、「努力しなかった自分が悪い」と罪悪感を植えつけられやすい状況があるからです。

「他人と過去は変えられないけれど、自分と未来は変えられる」という自己啓発的なメッセージもよく聞きますが、これも罪深い考え方と言わざるをえません。この考え方に縛られていると、無理して自分を環境に合わせようとしたり、あるいは合わせられない自分を責めたりします。

メンタルが強ければどんな環境でも乗り越えられるはず、と考える人は多いようですが、本当にそうでしょうか。皆さんに問いたいのは、不健全な環境に適応できることが健康的な生き方なのか、ということです。合わない環境でも自分を押し殺して平然と働き続ける人が、健康な人だと言えるのでしょうか。

何度でもお伝えしますが、生きづらさは環境との関係性・組み合わせで生じます。生きづらさを感じているからといって、自分を責める必要はありません。

人に備わっている「生きる力」

むしろ、生きづらさを感じ、時に「心を病む」という状態に至ることは、社会への過剰適応によって、あなたがあなたのままでいることが難しくなっていることを知らせてくれるサインです。

産業医面談で「自分のペースで仕事ができなかったことがしんどかった」という訴えをとてもよく聞きます。「人のペースに合わせて仕事をしたい」という話は聞いたことがありません。

人は誰しも自分のペースを持っていて、自分のペースで生きたいという欲求があります。人や物事との距離感や関わり方、何にこだわり何を大事にするかも、人それぞれ違います。

生き物である人間にとって、できるだけ自然体で生きることが最適な生き方であるはずです。生きづらさを感じる力、「心を病む力」は、自然のままに、ありのままに生きられていない現状に警笛を鳴らし、より自分のままで生きられるよう、環境との関わりを見直すきっかけを与えてくれます。つまり、社会の中でより自分らしく生きようとする力と言えるのです。

ですから、私はいつも面談者にこうお伝えしています。

「あなたが悩んでいることは、よりよく生きようとする気持ちの表れですし、あなたが感じている不安、焦燥感、孤独感、体調不良はすべて、あなたが持つ『生きる力』ですよ。社会の中で自分らしく生きていこうとする力があなたにはあるんですね」

このように考えると、生きづらさが単なる憂うつな厄介者から、未来を照らす小さな光に見えてきませんか？ 生きづらさを抱える自分のことも、愛おしい存在に思えてくるのではないでしょうか。

（上谷実礼 ： 医学博士）