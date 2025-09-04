Snow Man宮舘涼太が仲良しのSixTONESジェシーとグランピング飯作り！あさり漁にも挑戦

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

9月5日にTBSで放送される『黄金のワンスプーン！』に、SixTONESのジェシーが出演する。

■大物俳優、人気芸人がサプライズゲストとして登場

『黄金のワンスプーン！』は、Snow Man屈指の料理好きである“舘様”こと宮舘涼太が日本各地を巡り、その土地ならではの旬の食材を“黄金のワンスプーン”で味わい、様々なアイデア料理を披露する、食の旅バラエティ。

■千葉県であさり漁と酪農に挑戦

今回は大人のアウトドアとして大人気のグランピング施設でエレガントなグランピング飯作り。舘様と昔から大の仲良しのSixTONESジェシー、旅のおともとしてお馴染みフットボールアワー・後藤輝基とともに千葉県を訪れる。

そして「木更津の新名物」である“あさり”のまきかご漁に挑戦。一般的なあさりよりも大きく、旨みが凝縮された木更津のあさりをエレガントに漁獲する。舘様もスプーンが止まらない絶品あさり料理とは？

舘様一行が次に向かうのは、超希少な愛され食材があるという牧場。そこで舘様へのサプライズとして現れた大物俳優、人気芸人と合流し、「水牛のチーズ」について学ぶ。さらに、超希少な新鮮なチーズを使った料理が続々登場する。

■ジェシーとの仲良しならではのトークも

食材調達を終え、いよいよグランピング施設へ。舘様チームと大物俳優チームの二手に分かれ、調理をすることに。 「あさり」と「チーズ」の絶品料理からインスピレーションを受けた舘様が生み出すアイデア料理とは？ 料理に自信があるという大物俳優は“とっておきの食材”を持ち込むが…。

調理中のトークも必見。 舘様とジェシーのトークは後藤のツッコミにより次第に漫才のような展開に。昔から仲の良いふたりならではの距離感でのプライベートな話題も飛び出す。

夏から秋に変わる千葉の海で最高のロケーションとともに絶品料理をたっぷり届ける『黄金のワンスプーン！』は、9月5日20時55分から放送。

■番組情報

TBS『黄金のワンスプーン！』

09/05（金）20:55～22:00

MC：宮舘涼太（Snow Man）

ゲスト：ジェシー（SixTONES）、後藤輝基（フットボールアワー） 他

