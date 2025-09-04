3.6cm、約3g。最小クラスの「MINIPEN」で急なメモにもスマートに対応
普段はスマホとPCだけで仕事を進行できる人も多いですが、ちょっとした署名などペンが必要な瞬間もチラホラとありますよね。
そんなシーンに活用できそうなのが、たった3.6cmという小ささで財布やポケットに忍べる「MINIPEN」。チタン・銅・真鍮という金属素材から選べ、小さいながらもキラリと光るセンスを演出できるアイテムです。
書く以外にもいくつか機能を備えたマルチツールに仕上がっているとのことなので、詳細をチェックしていきましょう。
どこでも忍べるミニマルペン
「MINIPEN」の特長であり魅力はそのサイズ感。全長わずか3.6cm、重量は素材によりますがおおよそ3gと、財布やキーリングに備えていてもまったく邪魔にならないミニマルさになっています。
高耐久かつ腐食性の高さが魅力のチタンは一生モノとして使えそうですね。他にも経年変化が楽しめる銅や真鍮バージョンもあり、金属素材が好きな人には魅力的なラインナップかも。
ペン先の出し入れはスクリュー式。この小さな中にスプリング機構を仕込むなど、精度や仕上がりには自信アリとのこと。
無駄が一切無い構造ですが、計算された曲線などで手に馴染みやすく書き心地も悪くないそうですよ。
ベーシックにはキーリングに装着しておくのが使いやすそうですが、財布やパスポートケースに入れておくのも良さそう。
ボールチェーンなどに通せばアクセサリー感覚で使うという方法も。
書くだけじゃない
「MINIPEN」は日常のちょっとした困りごとを解決できるマルチツールとしても設計されており、例えば簡易マイナスドライバーにとしても利用可能。
銅や真鍮は鉄より柔らかいので必要が必要ですが、あると便利な機能かと。
ナイフのような鋭利さはないので常備しやすいので、缶オープナーやダンボールの開梱にも活躍してくれます。
メインのペン機能については替芯も5本付属しているのでしばらくは大丈夫ですね。
Source: machi-ya, YouTube