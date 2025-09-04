Image: Razer

ボイチャ時の語尾はニャンでいこうにゃ。

ネコミミついたヘッドホン/ゲーミングヘッドセット界の王者？女王？そんなトップオブトップの存在であるRazer Kraken Kittyシリーズがアップデート。ワイヤレスの「Razer Kraken Kitty V3 Pro」（2万8980円 ）と有線モデルの「Razer Kraken Kitty V3 X」（9,980円）が登場しました。可愛い。

ここではRazer Razer Kraken Kitty V3 Pro Kraken Kitty V3 Proにフォーカスを当てていきますね。可愛いし。

単にプラスチックなパーツが付いただけではないですよ。

Razer Chroma RGB Lighting Ecosystemに対応しており、光るんです。他のRazerのゲーミングギアと連動してピカピカするのです。実に可愛いわあ。

Image: Razer

ゲーム実況をやってみたい方もご注目を。このネコミミには定評あるRazer HyperClear カーディオイドマイクが付いているんですよ。しかも格納式で、ボイチャしないときは見えなくできる。低遅延な2.4 GHzワイヤレス接続もいけるぜ。

可愛いだけじゃなくて性能高くて実用性も高いって最強じゃない…？

Image: Razer

桃色以外もありますよ。白と黒。特にブラックモデルはRazerらしい蛍光グリーンと合わせています。かっこよさと可愛さが両立しているわねえ…。

ライティング機能やワイヤレス機能はないRazer Kraken Kitty V3 XにもRazer HyperClear カーディオイドマイクが付いているので、コスパ重視の方はこちらを選んでもいいかも！

Source: Razer