【パリ＝平地一紀】サッカーの欧州各国リーグで今夏、日本選手の移籍が相次いだ。

来年６〜７月のワールドカップ（Ｗ杯）も見据え、多くの選手が新天地や高いレベルの環境に身を置いて戦っている。

日本勢がひしめくのがドイツだ。堂安律は最高峰の欧州チャンピオンズリーグ（ＣＬ、１６日開幕）に出場するフランクフルトに同じドイツのフライブルクから加入し、８月３０日のリーグ戦で早くも１試合２得点をマークした。町野修斗は昨季キールでリーグ戦１１得点と奮闘。２部に降格したチームから同国内のボルシアＭＧに活躍の場を求めた。パリ五輪日本代表主将の藤田譲瑠（じょえる）チマはザンクトパウリ、鈴木唯人はフライブルクに、それぞれベルギー、デンマークのクラブからステップアップした。

昨季サウサンプトンでイングランド・プレミアリーグを戦った菅原由勢はブレーメンに期限付き移籍。一方、ホッフェンハイムに新加入した町田浩樹は膝前十字靱帯（じんたい）断裂の重傷を負い、長期離脱が濃厚となった。

三笘薫（ブライトン）や鎌田大地（クリスタルパレス）らがプレーするイングランド・プレミアリーグには、新たにＪ１川崎の高井幸大が欧州ＣＬに出場するトットナムへと飛躍。シーズン前に負傷したものの、回復はしている様子だ。手術からの復帰を目指す冨安健洋は名門アーセナルを退団し、移籍先を模索している。

フランスでは、スイスで実績を積んだ瀬古歩夢がルアーブルに入団。２部降格のスタッド・ランスから伊東純也がベルギーのゲンクに復帰し、中村敬斗は退団の意向だったが、今夏の主要リーグの移籍はかなわなかった。オランダでは板倉滉がアヤックス、渡辺剛はフェイエノールトと、どちらもリーグ屈指の強豪に加わって守りの要を担っている。久保建英がレアル・ソシエダードで４季目を迎えるスペインには日本選手の大きな動きはなかった。

日本勢以外ではパリ・サンジェルマン（ＰＳＧ、仏）の昨季の欧州ＣＬ初制覇を支えたイタリア代表の守護神ドンナルンマがマンチェスター・シティー（イングランド）に加入。遠藤航が所属するリバプール（イングランド）は独代表ビルツ、スウェーデン代表イサクを高額の移籍金で獲得するなど、注目の移籍が相次いだ。