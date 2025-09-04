「広島２−１ＤｅＮＡ」（３日、マツダスタジアム）

広島が接戦を制して連敗を「３」で止め、３位・ＤｅＮＡに再び１ゲーム差に迫った。先発・大瀬良は自己ワーストの７四球を与えるも５回１失点で７勝目。打線は五回に前川が放った打球に適時失策が絡んで逆転に成功した。新井監督の主な一問一答は以下の通り。

−接戦を制した。

「（大瀬良）大地もあまり調子が良くなかったんですけど、粘りながら何とか最少失点で抑えてくれたと思います」

−五回の好機で前川を代打に送った。

「（左の）東というのもあったし、二、三塁のチャンスなので。誠太（前川は）は当て感もあるので、あそこは誠太と決めました。なかなか３ボールから振るのも勇気が要るんだけど、よくスイングしたと思う。なかなか経験もない中で、打った打たないではなく、３ボールからスイングできることが大したものだなと」

−六回以降は中継ぎ陣が無失点リレー。

「散々の走塁ミスで向こうに流れが行っていたんだけどね。中継ぎ陣がよく、その流れを断ち切ってくれたと思う」

−走塁ミスは。

「戦術的なことなので言えないけど、選手はみんなよく頑張ってくれていると思います。ただ、こんな野球をやっていたらクライマックスシリーズなんて出られない。今日は“もらった勝ち”だと思うけど、そこは自分が大いに反省しないといけない試合だったと思う」