9月は「秋色服」が正解！【ニトリのN+】で狙いたい「新作トップス」

まだまだ暑さが続くことが予想される9月。「少しでも秋のムードを楽しみたい」というおしゃれさんは、まずは秋を香らせる色から取り入れていくのがおすすめです。今回は【ニトリ】が展開しているアパレルブランド【N+（エヌプラス）】から、秋色が美しい新作トップスをご紹介。レース地をドッキングさせたり、タックでシルエットに変化を持たせたりと、色とデザインで魅せる秋の1軍候補をお届けします。

フェミニンなレース袖も落ち着いた秋色で大人っぽく

【N+】「袖レースプルオーバー」\2,990（税込・値下げ価格）※9月1日～24日までの感謝祭限定価格

透け感のあるフェミニンなレースを袖にドッキングさせ、ボトムスとのワンツーでも着映えが叶いそうなプルオーバー。キャメル・ブラックという秋に使いやすいシックな2色展開で、甘口なデザインを大人っぽく取り入れやすいのが魅力です。身頃は横幅を抑えたすっきりとしたシルエットのため、タックイン・アウトどちらも好バランスなスタイリングに。

シアー素材でコーデを秋色にほんのり色付け

【N+】「軽量シアーストライプカーディガン」\2,990（税込）

モスグリーンやブラウンといった一点投入で秋が香る色味が、服装に迷える季節の変わり目の気分にマッチするカーディガン。繊細な透け感がある素材のおかげで深い秋色でも重く見せず、羽織るだけで奥行きを演出。コーデを淡く色付けするような感覚で着やすい一着です。柄未満のアクセントになる表面のストライプにも注目を。

素材の表面感と秋色が映える気楽なプルオーバー

【N+】「サイドライン切替えやわらかプルオーバー」\1,990（税込・値下げ価格）※9月1日～24日までの感謝祭限定価格

表面に凹凸のある素材がコーデをのっぺりと見せないプルオーバー。身頃のサイドや5分袖に切り替えが入っており、ボディラインをナチュラルにカバーしつつ着膨れ感なく着やすいのが嬉しいポイントです。モスグリーンを筆頭に、こっくりとした色味が秋らしい全4色がラインナップ。季節の変わり目に気楽に1枚で着られるトップスとして重宝しそう！

品よく目を引くボリュームスリーブを主役に

【N+】「タックスリーブプルオーバー」\3,990（税込）

タックを入れたボリューム袖が大人可愛く、キレイめコーデの主役になってくれそうな一着。この秋注目のブラウンのほか、ほかの秋色アイテムを上品に引き立てるライトグレー・ライトベージュの3色が展開されています。落ち着いた麻調の質感の素材は「さらりとした肌触り」（公式ECサイトより）とのことで、汗ばむ日が続く9月のワードローブの1軍にぴったりかも。

※N+は、ニトリから生まれたファッションブランドです。ニトリ赤羽店内および、ショッピングセンター内のN+店舗、N+公式通販ニトリネットで販売しています。

※すべての商品情報・画像はN+出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：かんだちほ