完売前にゲットさせてーーーーッ！【ハニーズ】1枚でオシャレ♡「SALEワンピ」

毎日忙しくてじっくりコーデを考える余裕がない……。そんな大人女性には、1枚でサラッとオシャレに決まるワンピースがおすすめ。これから買うなら、【ハニーズ】のお値下げアイテムが狙い目かも。スキッパーカラーやフレア袖など女性らしさがたっぷり詰め込まれたワンピースなら、サマ見えも狙えそう。オンにもオフにも使いやすい上品なデザインなので、ぜひ完売前にゲットして。

クラシカルなワンピースで旬顔コーデに

【ハニーズ】「スキッパーワンピース」\2,480（税込・セール価格）

クラシック回帰の流れを受け、レディライクなアイテムが注目を集めている今。上品なベルト付きのワンピースがあれば、1枚で旬顔コーデに仕上がりそう。すっきりとしたスキッパーカラーが、シャープで大人っぽい顔まわりを演出。ベルトでキュッと絞ったメリハリのあるシルエットも、フェミニンなムードを漂わせます。カーディガンやジャケットとも好相性だから、ロングシーズンの活躍が見込めます。

繊細なプリーツディテールとフレア袖できれい見え

【ハニーズ】「袖フレアワンピース」\2,480（税込・セール価格）

ひらりと揺れる二枚仕立てのフレア袖がフェミニンなムードを演出。繊細な細プリーツが美しいワンピースは、普段使いはもちろんオケージョンにもぴったり。襟元のさり気ないフリルも、女性らしいワンポイントに。きちんと感がありながら、ウエストはゴムシャーリングだから快適に過ごせそう。涼しげなスモーキーブルーやネイビーのほか、華やかな花柄もラインナップ。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M