Snow Man宮舘涼太＆SixTONESジェシー、仲良しならではのプライベートトーク “大物俳優”が宮舘にサプライズ【黄金のワンスプーン！】
【モデルプレス＝2025/09/04】Snow Man・宮舘涼太の単独MC番組「黄金のワンスプーン！」（TBS系）が、9月5日よる8時55分より放送。SixTONES・ジェシーが初登場する。
【写真】宮舘涼太＆ジェシー、近距離で見つめ合う
今回は大人のアウトドアとして人気のグランピング施設でエレガントなグランピング飯作り。舘様（宮舘）と昔から大の仲良しのジェシー、旅のおともとしてお馴染みフットボールアワー・後藤輝基とともに千葉県を訪れる。
「木更津の新名物」である“あさり”のまきかご漁に挑戦。一般的なあさりよりも大きく、旨みが凝縮された木更津のあさりをエレガントに漁獲する。舘様もスプーンが止まらないあさり料理とは。
そして、舘様一行が次に向かうのは、超希少な愛され食材があるという牧場。そこで舘様へのサプライズとして現れた俳優、人気芸人と合流し、「水牛のチーズ」について学ぶ。さらに、希少な新鮮なチーズを使った料理が続々登場する。
食材調達を終え、いよいよグランピング施設へ。舘様チームと大物俳優チームの二手に分かれ、調理をすることに。「あさり」と「チーズ」の絶品料理からインスピレーションを受けた舘様が生み出すアイデア料理とは。料理に自信があるという大物俳優は“とっておきの食材”を持ち込むが…一体どんな料理を披露するのか。
また舘様とジェシーのトークは後藤のツッコミにより次第に漫才のような展開に？昔から仲の良い2人ならではの距離感でのプライベートな話題も飛び出す。（modelpress編集部）
ジェシー「黄金のワンスプーン！」初登場
宮舘涼太＆ジェシー、ライベートな話題も
