雷に怯える姉犬を心配そうに見つめ、そっと寄り添う妹猫。その優しすぎる姿が反響を呼んでいます。 話題の投稿は記事執筆時点で6.8万回再生を突破し、「愛がいっぱい」「血は繋がっていなくても本当の姉妹ですね」といったコメントが寄せられました。

【動画：普段は勇敢な同居犬→雷を怖がっているのを見たネコがそばに寄り添って…涙が出るほど健気な『まさかの行動』】

普段は勇敢な姉犬タナちゃん

YouTubeチャンネル『むぎタナとりんすず』に投稿されたのは、姉犬タナちゃんと妹猫りんちゃんの心温まるやり取り。雷が大の苦手なタナちゃんに、りんちゃんがそっと寄り添う姿が注目を集めています。

普段のタナちゃんは、とても勇敢な性格。お散歩中に野生動物の気配を感じると、素早く吠えて追い払い、家族を守ってくれる頼もしい存在です。猫ちゃんたちが安心して日向ぼっこできるのも、タナちゃんのおかげなのでした。

雷が大の苦手なタナちゃん

そんな頼もしいタナちゃんにも、実は苦手なものがあります。それは「雷」でした。

この日は大粒の雨が降り、部屋の中にも雨音が響いていました。「もしかしたら雷が鳴るかも…」と警戒するタナちゃんは、落ち着かずソワソワと動き回ります。

すると、同じ部屋にいたりんちゃんがいち早くその様子に気付きました。不安そうなタナちゃんのそばへ駆け寄り、寄り添ったのです。

その後もタナちゃんが怯えて動くたび、りんちゃんはついて行きます。まるで「大丈夫、私がそばにいるからね」と伝えるかのように、健気に姉犬を支え続けるのでした。

独りぼっちだったりんちゃん

りんちゃんがタナちゃんを思いやるのには、理由がありました。

かつて、屋根裏でひとりぼっちで泣いていたりんちゃんを、投稿主さんが保護しました。その後、りんちゃんのそばに寄り添い、時には母のように、時には姉のようにお世話をしてくれたのがタナちゃんだったのです。

その経験があったからこそ、りんちゃんはタナちゃんを心から大好きになりました。

今では、互いに支え合うかけがえのない存在に。2匹の温かなやり取りに、自然と笑顔がこぼれます。

投稿には、「りんちゃん優しいですね。」「りんちゃんはタナ姉のことをお母さんと同じように慕っていますね」「タナ良かったねぇ、姉思いの優しい妹リンが居てくれて」などのコメントが寄せられ、タナちゃんとりんちゃんのやり取りに思わず笑顔になる方が続出しています。

YouTubeチャンネル『むぎタナとりんすず』では、タナちゃん、りんちゃん、そして同居猫のすずちゃんたちの賑やかな日常を見ることができます。

タナちゃん、りんちゃん、ご家族の皆様、この度はご協力誠にありがとうございました！

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「むぎタナとりんすず」さま

執筆：犬山莉緒

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。