《新作》コレ便利ーーッ！！【3COINS】コンパクトに収納できる「非常用トイレ」に注目

おしゃれ & 実用的な商品が豊富な【3COINS（スリーコインズ）】には、もしもの時に備えて持っておきたい防災グッズも複数ラインナップされています。そのなかから今回は、発売されたばかりの「非常用トイレ」を紹介します。コンパクトになって収納もしやすいから、持っていない人は要チェック！

持ち運びやすい & 設置簡単「折りたたみ非常用トイレ」

コンパクトにたためる & 巾着付きで、もしもの時に持ち運びやすい「折りたたみ非常用トイレ」。「家庭用緊急トイレ5回分」（公式サイトより）の材料が付属されています。箱型に広げて専用の袋をセットし、凝固剤を入れるだけなので設置は簡単。断水時でも使用可能です。こちらの商品はWEB限定\3,300（税込）。

収納時に邪魔になりにくい「折りたたみトイレセット」

折りたたみのイスのような簡易仕様で、よりコンパクトな印象の「折りたたみトイレセット」。こちらは「家庭用緊急トイレ10回分」（公式サイトより）の材料が付属されています。たたむと約4.5cmの厚みになるので収納時に邪魔になりにくいのがメリットです。価格は\1,650（税込）で手に取りやすい。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

