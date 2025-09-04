敵地パイレーツ戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は3日（日本時間4日）、敵地パイレーツ戦に「1番・DH」で先発出場する。投手としても先発登板予定だったが、体調不良により急遽エメット・シーハン投手が代役を務めることに。日本のファンからは「え？？？」と驚きの声が上がっている。

米スポーツメディア「ジ・アスレチック」のドジャース番ファビアン・アルダヤ記者は自身のXを更新し、デーブ・ロバーツ監督の試合前のコメントを紹介。大谷は昨日「体調不良」だったと言う。打者としては問題ないが、投球面が良くなかったのだという。次回登板は「週末のどこか」になると伝えた。

この最新情報にXの日本ファンからは「昨日…爆速弾丸HR含む3安打2打点…体調不良とは」「え？？？ 昨日の成績」「昨日もあまり体調良くなかったそうで…そういや打球速度193キロのホームランぶっ飛ばしてましたもんね…」「投谷さん←体調不良 打谷さん←打球速度120mph やっぱり二人は別人なのかも」「体調不良で打球速度120mph？ ヤバすぎやろ」などと声が上がっている。

米カリフォルニア州地元紙「オレンジカウンティ・レジスター」のドジャース番ビル・プランケット記者も自身のXで大谷の状態をレポート。咳と鼻づまりがあるといい、チーム内では同様の症状を抱える選手が複数いると伝えていた。



