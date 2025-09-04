飼い主さんからプレゼントをもらった猫ちゃん。飼い主さんと猫ちゃんの愛が伝わってくると反響を呼んでいます。話題となっている動画の再生回数は51万回を超え「パパの愛情、茶々ちゃんに伝わってますね！尊い」「スリスリしてありがとう言ってるね！幸せだね」「自分も嬉しい気持ちになってしまいました！」といったコメントが集まっています。

【動画：3歳の誕生日を迎えた猫に……父が用意した『贈り物』と『猫の反応』が素敵すぎる】

パパさんを見つめる猫ちゃん

Instagramアカウント「茶々ママ」に投稿されたのは、手作りの誕生日プレゼントをもらった猫ちゃんの様子。階段に座ってパパさんを見つめているのは猫の茶々ちゃんです。パパさんは茶々ちゃんの誕生日プレゼントを準備しているのだそう。

手作りの誕生日プレゼントに大喜び

「茶々ちゃんのためなら、エンヤコラ♪」と歌を歌いながら、おうちの柱に麻ひもを巻いていくパパさん。1時間後、巨大な爪とぎが完成したそうです。茶々ちゃんは、汗だくになってプレゼントを作ってくれたパパさんにお礼を言うようにスリスリしていたのだそう。

パパさんが手で爪とぎをガリガリしながら「使ってみて」と言うと、茶々ちゃんはさっそく爪とぎを使っていたそうです。しっぽをピンとさせて、茶々ちゃんのとてもうれしい気持ちが伝わってきます。3歳の誕生日に愛がこもったプレゼントをもらった茶々ちゃんでした。

パパさんと猫ちゃんのやり取りが可愛い！

茶々ちゃんはパパさんと仲良しだそうです。パパさんがごはんを食べていると、茶々ちゃんがテーブルに遊びに来て、おかずを狙うこともあるそうですが、パパさんがたくさん話しかけてくれる、そんな毎日を楽しんでいるようです。楽しく過ごす姿で見ている人たちを幸せにする茶々ちゃんでした。

投稿には「愛のこもったパパさんからの素敵なプレゼントですね」「待ってる姿からワクワクしてる感じが伝わりました」「茶々ちゃんさっそく爪を研いでくれて、大成功ですね」といったコメントが寄せられています。

Instagramアカウント「茶々ママ」では、茶々ちゃんと飼い主さん夫婦との楽しい日常が投稿されています。

写真・動画提供：Instagramアカウント「茶々ママ」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。