人気女優の意外な“推し芸人” 浜辺美波の推しはまさかのKOC王者！
先日、人気女優の宮崎あおいが、イベントでお笑いコンビ・ジョイマンと共演。実は以前よりジョイマンの大ファンだったという宮崎。ジョイマンの2人も以前よりそのことを知っていたようで、“サイン会0人事件”など苦渋をなめながらも「それ（宮崎あおいに推されている事実）を支え」に活動してきたことを明かしていた。人気女優の中には、宮崎のようにお笑い芸人の「推し」を公言している人も少なくない。今回は、人気女優がこれまでテレビ番組などメディアで公言した「推し芸人」をまとめた。
【写真】大人気女優 → 推し芸人 フォトギャラリー（13枚）
■ 浜辺美波の推しはKOC王者！
女優の浜辺美波は『ネタパレ』（フジテレビ系）にゲスト出演した際、最近推している芸人を聞かれ、「2年くらい前から、コロコロチキチキペッパーズさん」と明かすと、スタジオの面々はビックリ。南原清隆が「ナダルに聞かれたらマズい！ 調子乗っちゃう！」と笑うと、陣内智則も「調子乗りますよ！」とうなずいた。
浜辺のコロチキへの思いは本物のようで、「単独（ライブ）にも行かせていただいているし。自分でチケット取ってるんですよ」と告白すると、一同は再度「ええ〜！？そうなんだ！？」と仰天。浜辺は「こっそり見に行って。ナダルさんの顔がいっぱい書いてある服着たりとか」とグッズの購入も告白。なお、このとき浜辺が話していた「ナダルさんの顔がいっぱい書いてある」スウェットについては、浜辺が自身のインスタライブを配信した際にも着用し、そのコロチキ愛の深さでファンを驚かせた。
■ 石原さとみの推しはネオ渋谷系漫才コンビ！
石原さとみはかつて『櫻井・有吉THE夜会』（TBS系）に出演した際、「本当に言いたくなかったんです」と、EXITをこっそり応援していたことを告白。「私、YouTubeとかツイッター（現エックス）って登録したことがなかったんですけど、初めてダウンロードしまして…その方のために…」と、EXIT見たさゆえに初めてYouTubeやSNSに手を出したこととも明かしていた。
そんなEXITがスタジオに登場すると石原は歓喜の声を上げ、「本当に素晴らしいんです！ ネタすごく面白くて、知識になる情報とかも必ず入れていて、学べるものをちゃんと入れている部分とか。YouTubeを観てても、兼近さんが紹介されている本が素晴らしくて！」と絶賛。これに兼近が「うれしすぎて頭おかしくなっちゃう！」と返して、スタジオの笑いを誘った。番組では、EXITが石原のために作ってきたというネタを3人で披露し、石原も感無量の様子だった。
■ 永野芽郁の推しは筋肉芸人！
永野芽郁は、『ウチのガヤがすみません！』（日本テレビ系）に出演した際、「好きな芸人さんとかいるんですか？」と聞かれ、スタジオのひな壇の方を見ながら「以前、番組で“好き”って言わせていただいたのが、なかやまきんに君さんで…」と返答。MCのヒロミから「きんに君のどこがいいんですか？」と質問すると、永野は照れくさそうに「優しい笑顔」と回答し、「面白さじゃないの!?」とツッコミが入った。
そんな永野は番組できんに君と初コラボを披露。きんに君の持ちネタで、ボン・ジョヴィの「イッツ・マイ・ライフ」にのってボディビルのポージングをしながらスパゲティに粉チーズをぶちまける「マグマスパゲティ」を披露した。「一緒にやってみてどう？」と聞かれた永野は「うれしかったです！」とご満悦の様子。さらに「異性としてどうなの？ こいつ独身やけど」と聞かれると、永野は興奮気味に「独身なんですか!?」と一言。ただ、きんに君は「筋肉が僕の彼女です」ときっぱり答えていた。
