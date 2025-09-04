宮舘涼太、“仲良し”ジェシーが『黄金のワンスプーン！』参戦 千葉を舞台にグランピング飯作り
9人組グループ・Snow Manの宮舘涼太が出演する5日放送のTBS系バラエティー『黄金のワンスプーン！』（後8：55）は、“舘様”こと宮舘と昔から仲良しのSixTONES・ジェシーが初参加。エレガントなグランピング飯作りのため、フットボールアワー・後藤輝基とともに千葉を訪れる。
【番組カット】至近距離でバチバチ!?船上で見つめ合う宮舘涼太＆ジェシー
「木更津の新名物」である“あさり”のまきかご漁に挑戦。一般的なあさりよりも大きく、旨みが凝縮された木更津のあさりをエレガントに漁獲する。宮舘もスプーンが止まらない絶品あさり料理とは…。
そして、宮舘一行が次に向かうのは、超希少な愛され食材があるという牧場。そこで宮舘へのサプライズとして現れた大物俳優、人気芸人と合流し、「水牛のチーズ」について学ぶ。さらに、超希少な新鮮なチーズを使った料理が続々登場する。
食材調達を終え、いよいよグランピング施設へ。宮舘チームと大物俳優チームの二手に分かれ、調理をすることに。「あさり」と「チーズ」の絶品料理からインスピレーションを受けた宮舘が生み出すアイデア料理とは。料理に自信があるという大物俳優は“とっておきの食材”を持ち込むが、一体どんな料理を披露するのか。
調理中のトークも必見。宮舘とジェシーのトークは後藤のツッコミにより次第に漫才のような展開に。昔から仲の良い2人ならではの距離感でのプライベートな話題も。夏から秋に変わる千葉の海で最高のロケーションとともに絶品料理をたっぷりと届ける。
