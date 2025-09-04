バドミントン世界選手権の女子ダブルスで銅メダルを獲得した志田千陽（２８）、松山奈未（２７）が４日、それぞれのインスタグラムに新規投稿。パリでのオフショットを公開した。

思い出の地でラストマッチとなったシダマツペア。エッフェル塔などに出かけたオフショットをアップした。志田はキティちゃんＴシャツをかわいく着こなし、松山はスタイリッシュな出で立ちだ。

ファンも「後ろの景色も美しく、カメラの中の人物も美しく、見る人の心はとろけます」「めちゃかわいい」「Ｔシャツかわいいっす」と反響。昨年のパリ五輪でもメダルを獲得しただけに「思い出の場所になりましたね」「お疲れ様でした」とねぎらいの声も。世界中のファンから多くのコメントが集まった。

帰国会見で松山は「目標の金メダルには届かなかったが、（世界選手権）過去最高の３位で終われた。悔いなく楽しく終われた」と語り、志田も「銅メダルをとって締めくくれて、すごく楽しくプレーできました。いい終わり方ができたと思っています」と納得の表情を浮かべた。

初めて組んだ２０１４年のジュニア日本代表合宿から長い間、苦楽をともにしてきたコンビ。松山は「自分たちが最後までキラキラ輝いていた」と話し、志田も「困難もあったんですけど、それは本当に全て自分たちが輝くためにあったもので、今思うと全部充実してて、本当に青春だったなと思っています」と笑みを浮かべていた。