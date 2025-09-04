えなこ、写真集から秘蔵カット大公開 覚悟をもって挑んだ大胆カットも
人気コスプレイヤーのえなこが、4日発売の『週刊ヤングジャンプ』40号（集英社）の表紙＆巻頭グラビアに登場する。えなこの最新写真集『エピローグ』から秘蔵カットを大公開する。
【写真】ここまで…？覚悟の大胆カットを披露したえなこ
さらに、写真集には載せられなかった衣装も初公開します。覚悟をもって挑んだ大胆カット、なかなか見れない食事中や大自然の中のえなこなど、激レアカット盛りだくさんとなっている。
『エピローグ』は、えなこが2016年に『ヤングジャンプ』に初登場してから、わずか2か月で表紙を飾り、以降グラビア界に革新をもたらしてきた軌跡の“最高到達点”とされる意欲作。ロケ地やコンセプト、衣装まで全て本人がプロデュースし、舞台はオーストラリアで撮影された。自然体の姿から、長年培った表情やポージングまで、えなこの幅広い魅力が詰め込まれている。
ほか、センターグラビアには赤間四季(#Mooove)、巻末グラビアには仙北谷ハンナ（制コレ24準グランプリ）が登場する。
