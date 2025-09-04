屋外で放置されていたトイプードル。ボロボロで年齢不詳なワンコが見違えるほど変わったようで…？感動的なビフォーアフターは反響を集め「救ってくれてありがとう」「幸せになって」「これからは温かい家族と一緒で安心！」といったコメントが寄せられることとなりました。

外で放置されていたトイプードルを保護

TikTokアカウント「pecoio」に投稿されたのは、トイプードル「イオ」くんの過去～現在までの物語。今から3年前『外で飼われている犬がいる』と聞き、居ても立っても居られず様子を見に行くと、そこには家の横の柱に短いリードで繋がれた一匹のワンコがいたそうです。

毛玉だらけで小さな熊のような風貌と劣悪な飼育環境を見た投稿主さんは、すぐにうちの子にと迎え入れたそう。雨の日も暑い日もずっとひとりぼっちだったイオくん。誕生日はおろか年齢すら分からなかったといいます。また、検査の結果フィラリア陽性であることが判明しました。

少しずつ変わっていくイオくん

人が怖くて仕方のないイオくんは、急に怒ったり本気で噛んでくることもあったとか。投稿主さんは『毎日が怪我との戦いだった』と振り返っています。

それでもお家で過ごすようになると、ふかふかクッションとおもちゃの虜になるというお茶目な一面も。外の環境しか知らなかったイオくんにとっては、気持ちよくて仕方のなかったことでしょう。

トリミングをするたびに可愛くなり、もう毛玉だらけだったころの面影はいっさいなくなったといいます。

イオくんのビフォーアフターに感動…！

お兄ちゃんとの遊び方が分からず戸惑ったり、撫でられることに慣れてきたり…一歩ずつですが着実に前に進んでいたそう。

たくさんの愛情を注がれたイオくんは、キラキラ満面の笑みや安心しきった姿も見せてくれるように…！現在、イオくんは心臓病と白内障も発症してしまったそうですが、ご家族とともに、前向きに病気と戦っているそうです。愛と温もりを知ったイオくんのビフォーアフターは、多くの人に感動を届けたのでした。

この投稿には「これからの犬生が幸せでありますように」「救ってくれてありがとう」などのコメントが寄せられています。イオくんの第二の犬生は幸せしかありませんね♡

