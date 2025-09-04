生後４ヶ月の子犬と買い物に出かけたら…。想定以上に『偉そうな態度』を捉えた光景は、記事執筆時点で60万回を超えて表示されており、3万件のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：子犬をリュックに入れ、一緒にお買い物をしていたら…貫禄がありすぎる『衝撃の態度』】

生後４ヶ月の子犬と買い物に出かけたら…

Xアカウント『@papaya_paya11』に投稿されたのは、ジャックラッセルテリア「ぱや」ちゃん。

この日、飼い主さんと共にお買い物に出かけたというぱやちゃんは、リュックの中でとてもお利口さんに過ごしていたのだといいます。

パパさんに前向きにリュックを背負ってもらっていたというぱやちゃん。あくまでも、運んでもらっているという状況ではあるものの、片手をリュックの外に放り出し、肘をついているかのような姿勢で凛々しい表情を浮かべていたのだとか。

想定以上に『偉そうな態度』に反響

『はこんでもらってるのに偉そう』と言われてしまったものの、どこか貫禄のあるその姿は多くの人々を笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「乗ってく？って言ってそう」「社長感」「見なよ、俺を運ぶ飼い主を…」「車の窓に肘をおく陽キャ」「かわいい」などのコメントが寄せられています。

2025年3月27日生まれのぱやちゃんは、とっても甘えん坊でお転婆な女の子。飼い主さんの抱っこでさまざまな場所へお出かけをしたり、お家でのんびり過ごしたりと、毎日たくさんの『はじめて』を経験しながら成長しています。

写真・動画提供：Xアカウント「@papaya_paya11」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。