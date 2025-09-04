カラオケまねきねこ、WOWOWスポーツコンテンツが「東京近郊192店舗」で視聴可能に！CL・EL観戦が『980円』

WOWOWは3日、株式会社コシダカデジタルと提携し、9月3日（水）より、WOWOWが配信するスポーツコンテンツを、株式会社コシダカが運営する「カラオケまねきねこ」の一部店舗に設置されているエンタメプラットフォーム『E-bo（イーボ）』にて配信開始した。

『E-bo』は、カラオケまねきねこが独自に開発・提供するオリジナルカラオケ機種。アーティスト本人が演奏・録音した“原盤音源”を使用できる「本人音源」機能をはじめ、歌唱によるポイント獲得、ミッション挑戦など、ゲーム感覚で楽しめる機能を多数搭載している。

さらに、外部パートナー企業が提供するコンテンツを『E-bo』を通じて購入・体験して楽しめる機能も備えており、カラオケボックスを単なる「歌う場」から、次世代のエンタメボックスへと進化させるプラットフォームだ。

その『E-bo』を使用することによって今回、WOWOWの会員でなくても、「カラオケまねきねこ」の大画面上で、WOWOWのスポーツコンテンツを楽しむことが可能に！

配信されるコンテンツは、UEFAチャンピオンズリーグ、UEFAヨーロッパリーグをはじめ、テニス4大大会の全豪オープンテニスと全仏オープンテニス、全米オープンテニスや、ラグビー欧州6カ国対抗戦のシックス・ネーションズなど、厳選した世界最高峰のスポーツコンテンツとなる。

以下はプレスリリースより詳細。

●販売価格：980円（税込／1回のボックス入室につき）

※購入後はWOWOWが『E-bo』で配信中のすべてのコンテンツをご視聴開始から最大8時間ご利用いただけます。

※（利用時間などに応じた）カラオケまねきねこの利用料が別途発生

●視聴可能な代表的なコンテンツ（2025年9月時点）

【スポーツ】

サッカー：UEFAチャンピオンズリーグ、UEFAヨーロッパリーグ

テニス：全豪オープンテニス、全仏オープンテニス、全米オープンテニス

ラグビー：シックス・ネーションズ

※配信番組は予告なく、変更になる可能性がございます。

※すべてのスポーツコンテンツを配信するものではございません。

『E-bo』のWOWOWスポーツコンテンツは、1回の利用で最大8時間見放題。もちろんカラオケもできるので、CL・EL出場クラブのファンにとっては深夜の観戦会に打ってつけの場所となりそうだ。

なお、『E-bo』設置店は9月4日現在、東京近郊の192店（東京117店、神奈川32店、千葉23店、埼玉20店）。両社は今後も協力し、サービスの導入店舗のさらなる拡大を図っていくという。