「マーカー引きまくり！ 絶対読むべき一冊」

ベストセラー『「悩まない人」の考え方』著者の木下勝寿氏がそう絶賛する本がある。『スタートアップ芸人 ── お笑い芸人からニートになった僕が「仲間力」で年商146億円の会社をつくった話』だ。18年連続増収増益・年商146億円の企業FIDIAを率いる著者の森武司氏が本書で語るのは「事業において一番大切なのは“仲間力”だ」というメッセージ。今回登場するのは、FIDIAグループのFIDIA SOLUTIONSで営業担当を務める岡田将司氏。3度の転職を経験した岡田氏が過去の“苦しかった職場”を振り返りながら語った、「仕事を辞める時の判断基準」と「仕事で一番大切にしていること」とは？（構成／ダイヤモンド社書籍編集局）

トップダウンの職場で感じた「限界」

――『スタートアップ芸人』では「事業は誰とやるかが一番大事」とありますが、岡田さんもそう実感する瞬間があったそうですね。

岡田将司（以下、岡田）：はい。僕はFIDIA SOLUTIONSが4社目で、過去に3回転職していますが、最初の会社を辞めた時に自分の中で気づいたことがありました。

新卒で入ったのは、東京の一部上場IT企業。そこで3年ほどお世話になりました。

社長は非常に優秀な方でしたが、組織はトップダウン型でした。

もちろん、トップダウンには「決断の速さ」という利点があります。

ただその会社では、現場の声がほとんど反映されず、社長の一存で全てが決まるという体制でした。

役職者たちも「きっと皆さん意見もあると思うんですけど、社長が“こうしろ”とのことなので、何も言わずに従ってください」と通達するだけ。

だから、会議も意味がないんです。

会議は意見交換ではなく、決定事項の読み上げの場になっていました。

――話し合いの余地がないというのは、働きづらそうですね。

岡田：そうなんです。現場からすると「このサービスのほうがいいんじゃないか」という改善提案をしても、「社長の方針だから」で一蹴される。

そうなると、自分の考えを持つこと自体が無意味に感じてしまうんです。

加えて、社内の人間関係も厳しかったです。

役員の人事が“社長の好み”で決まり、部下に対して怒鳴るような人がずっと残っていたり、派閥争いが絶えなかったり……。

評価はしていただいていたのですが、社内政治に巻き込まれることも多くて。

派閥争いでモメているA部長とB部長のどちらからも「うちにほしい」と言われたりして。派閥の板挟みになって正直、心がすり減っていました。

「辞めたい」の本当の理由に気づけた瞬間

――退職の決め手になったのは、何だったのでしょう？

岡田：やっぱり、人間関係ですね。

上司の人間性に幻滅することもあったり、仲のよかった同期や先輩がどんどん辞めていったり。自分の中で心の支えがなくなっていたんです。

そんなとき、「なぜ自分はこの仕事をつらく感じるのか？」と立ち止まって考えたんです。

そのときに初めて、「業務内容ではなく、“人”が理由だ」と気づきました。

僕は、「信頼できる人と働けないこと」が一番しんどかったんです。

逆に言えば、「誰と働くか」が自分にとって一番大切だった。

仕事内容以上に、尊敬できる仲間や信頼できる人と気持ちよく働けるかどうかが、仕事の充実度を決めていたんです。

そこから、辞めていく人たちのケアや支援をしたいと考えるようになって。心理ケア業界に行くために、会社を辞めました。

――『スタートアップ芸人』でも、「事業で一番大切なこと」は「誰とやるか」だと語られていますね。

岡田：本当にそう思います。

人間関係がうまくいっていないと、どれだけ業績が良くても、どれだけ給料が高くても、心は満たされないんですよね。

今、しんどさを感じている人へ

――もし、今の職場に違和感があるとしたら、どこを見直せばいいと思いますか？

岡田：業務内容や待遇だけじゃなくて、「誰と働いているか」にも目を向けてみてほしいです。

今つらい人って、たいてい“自分一人でなんとかしなきゃ”って思い詰めていることが多い。

でも、本当は「この人と一緒なら頑張れる」って思える仲間がいるだけで、全然違うと思うんです。

僕自身、仲間と気持ちよく働けるようになってから、仕事の見え方が変わりました。

――まさに、『スタートアップ芸人』の中で森さんが繰り返し語っている「仲間力」ですね。

岡田：はい。「仲間力」って、単なるチームワークとか精神論じゃなくて、“誰とやるか”を本気で大事にした結果、生まれる力だと思います。

今の仕事にモヤモヤしている人ほど、一度読んでみてほしいですね。

自分が抱えていた悩みの正体が、見えてくるかもしれません。

（本書は『スタートアップ芸人 ―― お笑い芸人からニートになった僕が「仲間力」で年商146億円の会社をつくった話』に関する特別投稿です。）