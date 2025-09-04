◆米大リーグ パイレーツ―ドジャース（３日、米ペンシルベニア州ピッツバーグ＝ＰＮＣパーク）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が３日（日本時間４日）、敵地・パイレーツ戦に「１番・指名打者」でスタメン出場し、初回先頭の１打席目は空振り三振に倒れた。２ストライクから２球連続ファウルで粘った後の５球目、８６・４マイル（約１３９キロ）カーブにバットが空を切った。

パイレーツの先発は、ブラクストン・アッシュクラフト投手（２５）。今季メジャーデビューした直球の平均が９６・９マイル（約１５５・９キロ）の右腕で、試合前の時点で２１試合（うち先発５）に登板して４勝２敗、防御率２・５８。８月途中から先発に本格転向し、先発での直近４登板は１勝無敗、防御率１・４２と安定した投球を見せている。大谷は初対戦だった。

９月初戦だった前日２日（同３日）の同カードでは、２打席目に７試合ぶりの本塁打となる４６号ソロ。ドジャース移籍後１００発目となるアーチの打球速度は、１２０・０マイル（約１９３・１キロ）というメジャー移籍後自己最速の弾丸で、右翼席に運び、本塁打王を争うライバルのシュワバー（フィリーズ）の４９本にも３本差に迫った。

当初、この日の試合は先発登板予定だったが、せきや鼻詰まりの症状がある体調不良を訴えたことで登板は緊急回避。指名打者での出場となった。ロバーツ監督は試合前に「昨日から彼（大谷）は体調不良だった。（試合前に）投球練習のために外に出てみたが、気分が悪くなってトレーナーに知らせた。その時点で彼に確認したところ、『打つのは大丈夫』と保証してくれて、それが（４６号を含む３安打で）正しい判断だったと証明された。ただ、練習は短縮されたし、病気で脱水の可能性もあった。試合で投げる負担を考えた時にはうまくいかないと判断した」と説明していた。