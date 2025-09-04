ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【速報】JR中央線 東京駅〜高尾駅の上下線で運転見合わせ 運転再開… 【速報】JR中央線 東京駅〜高尾駅の上下線で運転見合わせ 運転再開見込み立たず 信号確認の影響 【速報】JR中央線 東京駅〜高尾駅の上下線で運転見合わせ 運転再開見込み立たず 信号確認の影響 2025年9月4日 7時51分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 JR東日本によりますと、中央線は御茶ノ水駅の信号機が赤から切り替わらない影響で、東京駅から高尾駅の上下線で運転を見合わせています。運転再開の見込みは立っていません。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト “ポカリ”と“アクエリ” 実は飲むべき時が違った！ “何となく”で選んでいませんか？効果的な飲み分けを解説【Nスタ解説】 「50ccって便利だったので残念」ガソリン原付バイク2か月後に新車の生産終了へ 販売店から切実な声「売り上げに直結する重要な問題」 女性に言ってはいけない『たちつてと』子育てママ就業率9割の時代「ママの笑顔は家族の笑顔」パパスキルUP講座 新潟市 関連情報（BiZ PAGE＋） フローリング, 墓, 葬祭, リペア工事, 上田, 伊東市, デイサービス, 思いやり, 静岡, 配線