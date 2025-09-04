音楽伝記映画『ロケットマン』（2019）で高い評価を受けたデクスター・フレッチャーが、1960年代のイギリス映画『紳士同盟』（1960）のリメイク版で監督を務めることが明らかとなった。米が報じている。

1958年出版のジョン・ボーランドによる小説を原作とした『紳士同盟』は、ロンドンで銀行強盗に挑む元イギリス陸軍将校たちを、英国ユーモアを絡めて描いた作品。オリジナル版には、『ガンジー』（1982）など数々の名作を監督し、『ジュラシック・パーク』（1993）でパークの創設者ジョン・ハモンドを演じた故リチャード・アッテンボロー、『アラビアのロレンス』（1962）のジャック・ホーキンスらが出演した。

フレッチャーは2024年初頭から本プロジェクトに関与。当初スカイダンスで開発されていたこのリメイク版は、スタジオの合併を受けて現在はパラマウントで進行中だ。

脚本は、『モアナと伝説の海 2』（2024）で原案を担当し、マーベルの脚本家プログラム出身のベック・スミスが手がける。製作総指揮には、フレッチャーの妻でオペラ・演劇プロデューサーのダリア・イベルハウプタイテ、リチャード・アッテンボローの息子マイケル・アッテンボロー、オリジナル映画の脚本家ブライアン・フォーブスの娘エマ・フォーブスが名を連ねる。

俳優出身のフレッチャーは、ガイ・リッチーの長編映画監督デビュー作『ロック、ストック＆トゥー・スモーキング・バレルズ』（1998）のソープ役で知られる。その後、『レイヤー・ケーキ』（2004）『キック・アス』（2010）などに出演し、『ワイルド・ビル』（2011）で監督デビューを果たした。『ボヘミアン・ラプソディ』（2018）ではブライアン・シンガーの後任として監督を務め、『イーグル・ジャンプ』（2016）やアクションコメディ映画『ゴースデット』（2023）でもメガホンをとり、俳優業と監督・プロデューサー業を両立させている。

フレッチャーが古典の魅力を残しつつ、1960年代の映画を現代風に蘇らせることに期待したい。

Source: