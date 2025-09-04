１９９５年に沖縄県で米兵らによる女児暴行事件が発生し、４日で３０年となる。

県民の反基地感情が一気に高まり、日米両政府が米軍普天間飛行場（宜野湾市）の返還に合意するきっかけにもなった。だが、その後も米軍関係者による性暴力事件は後を絶たない。再発防止に向けた取り組みも始まっているが、功を奏すかは不透明だ。（島田愛美）

◆女児暴行事件＝１９９５年９月４日、沖縄本島の商店街で、米兵３人が買い物帰りに１人でいた女児の顔を殴るなどして車に監禁し、暴行を加えた。うち２人が懲役７年、１人が６年６月の判決を受け、その後確定した。

１０年ぶり講話再開「海兵隊員としての誇りと自覚を」

「事件が起きると町と基地の友好的な関係の維持が難しくなる。海兵隊員としての誇りと自覚を示してほしい」

女児暴行事件の加害米兵の一人が所属していた米軍キャンプ・ハンセン（沖縄県金武（きん）町など）で今年４月、仲間一（はじめ）・金武町長（７０）は海兵隊員計約１０００人にこう強調した。

少女を誘拐して性的暴行を加えたり、女性に性的暴行をしようとしてけがを負わせたりしたとして、米兵が摘発される事件が昨年相次いだ。こうした状況を踏まえ、米軍側が持ちかけたのが、女児暴行事件がきっかけで行われていた金武町長による講話の再開だ。

当時の町長・吉田勝広氏（８０）は事件後、米軍側に抗議するとともに、隊員教育として行う同基地トップの司令官による講話を視察。吉田氏は「通り一遍の内容。米兵には響いていないと感じた」と振り返る。司令官と面会し、「基地内ではあなたがトップだが、基地がある金武町のトップは私だ」として、自らが講話すると直談判した。

２００２年までの町長在任期間中、講話は年４、５回実施。米統治時代や本土復帰後も米軍関係者による事件が絶えない実態などを伝えた。また、米兵向けに町の歴史や文化をつづった英語の冊子を作り、地域行事への積極的な参加も促した。「同じ地域に住む人間として尊重し合うことが大切だと思った」と話す。

吉田氏の町長退任後も町長による講話は引き継がれた。ただ、その後は途絶え、今回、約１０年ぶりに復活。仲間氏は住民の思いを伝え続ける必要があるとして、今後も継続する意向を示す。

女児暴行事件が起きた１９９５年以降、今年７月末までに沖縄県警が不同意性交などで摘発した米軍関係者（軍人・軍属・家族）は４４人（暫定値）。昨年は過去１０年で最多の４事件で米兵計４人、今年も７月末までにすでに昨年と同じ４事件４人が摘発されている。

米側は事件防止に取り組む。昨年１０月には、米兵の基地外行動を規制する「リバティー制度」を厳格化。性暴力の防止研修を受けていない米兵の自由な外出を認めず、海兵隊が対象だった午前１〜５時の飲酒可能店舗の滞在禁止を陸、海、空軍にも広げた。今年４月からは日米合同パトロールを沖縄市で実施し、８月には米軍の憲兵隊が海兵隊員９人を拘束し、うち３人を逮捕した。

吉田氏は「講話を含む一つ一つの取り組みの積み重ねが事件防止につながるはずだ。事件が繰り返されれば、安全保障政策にも影響が出かねない。日米両政府は沖縄と真剣に向き合い、対策の議論を深めてほしい」と願った。

基地再編に大きな影響

女児暴行事件翌月の１９９５年１０月に開かれた県民総決起大会には約８万５０００人（主催者発表）が詰めかけるなどし、事件は米軍基地再編問題にも大きな影響を与えた。

日米両政府は９６年１２月、普天間飛行場を含む１１施設約５０００ヘクタールの返還で合意。これまでにうち９割近くが返還された。だが、「目玉」とされた同飛行場は、移設先を巡る曲折などを経て、返還は２０３０年代半ばになる見通しとなっている。