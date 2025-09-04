◇ナ・リーグ ドジャース―パイレーツ（2025年9月3日 ピッツバーグ）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が3日（日本時間4日）、敵地でのパイレーツ戦に「1番・DH」で先発出場。第1打席は空振り三振に倒れた。

この日は投手として先発予定だったが、体調不良のため回避。咳や鼻づまりなど風邪のような症状があるという。それでも打者としては出場した。

迎えた初回の第1打席、相手先発・アシュクラフトに2球で追い込まれると2球続けてファウルで粘ったが、最後は5球目、低めカーブにバットが空を切り、三振に倒れた。

前日は打席に入る際、ブーイングがスタンドから聞こえたが、この日は一転、大歓声。当初は先発予定だったことも影響しているとみられる。

前日2日の同戦は3回に相手2番手・チャンドラーの内角直球を捉え、キャリア最速となる打球速度120マイル（約193・1キロ）の弾丸ライナーを右翼席に突き刺し、7試合ぶり46号、移籍2年目でドジャース通算100号に達した。

また、21試合ぶりとなる1試合3安打を放ち、2打点を挙げたが、チームは終盤に救援陣が打ち込まれて敗れた。

ナ・リーグ本塁打王争いはフィリーズ・シュワバーとの一騎打ちとなっており、49本でトップを走るシュワバーに2本差に迫る2戦連発47号にも期待がかかる。