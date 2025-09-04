チーズガーデンから紅芋スイーツ♡「御用邸紅芋チーズケーキ」＆限定パフェ発売

チーズガーデンから、待望の新フレーバーが登場します。2025年9月17日（水）より発売される「御用邸紅芋チーズケーキ」は、紅芋の上品な甘みとチーズのコクを閉じ込めた秋限定スイーツ♡ さらにカフェ店舗限定の「季節の御用邸パフェ 紅芋」もラインアップ。贈り物や自分へのご褒美にぴったりの華やかな味わいを、ぜひ堪能してみませんか？

紅芋の甘み広がる「御用邸紅芋チーズケーキ」

価格：1,880円（税込）

「御用邸紅芋チーズケーキ」は、紅芋フレーバー初登場となるベイクドチーズケーキ。数種類のチーズをブレンドした濃厚な生地に、沖縄県産紅芋パウダーを加えて焼き上げています。

紅芋の自然な甘みとチーズのまろやかさが調和し、ひと口ごとに秋の風味を楽しめます。常温保存可能で、贈答や手土産にもおすすめ。リベイクすれば香ばしさが増し、異なる味わいも堪能できます。

販売期間：2025年9月17日（水）～11月初旬（予定）

販売店舗：全国のチーズガーデン店舗／オンラインショップ

ネスレ ミロ×東京ばな奈が夢の復活！秋限定シェイクが東京駅に登場

カフェ限定「季節の御用邸パフェ 紅芋」も登場

価格：900円（税込）



カフェ店舗では「季節の御用邸パフェ 紅芋」が9月17日（水）～9月30日（予定）で限定発売。

紫芋フィリングや黒糖ゼリー、チーズケーキソフトの層に、「御用邸紅芋チーズケーキ」を贅沢にトッピング。安納芋ソースやさつまいもチップスの食感が加わり、紅芋の甘さとチーズのコクを一度に楽しめます。

販売期間：2025年9月17日（水）～9月30日（予定）

販売店舗：那須本店／東京ソラマチ店／北千住マルイ店ほか／全国の対象店舗

和の味わいを楽しむ「御用邸和栗チーズケーキ」

価格：1,880円（税込）



同時期に発売された「御用邸和栗チーズケーキ」は、白餡をベースに和栗を100％使用した渋皮入り和栗餡とチーズを合わせた和洋折衷の逸品。

ひと口で広がる和栗の甘みと、ブレンドチーズの濃厚なコクが絶妙です。常温保存可能で、自宅スイーツや贈答にもぴったり♪

商品概要

販売開始：2025年9月3日（火）～

販売店舗：全国のチーズガーデン店舗、オンラインショップ

秋だけの特別なチーズガーデンスイーツを♡

チーズガーデンから、この秋限定の贅沢な味わいが勢ぞろい。

「御用邸紅芋チーズケーキ」やカフェ限定の「季節の御用邸パフェ 紅芋」、さらに「御用邸和栗チーズケーキ」と、秋を彩るラインアップが揃いました。

紅芋や和栗の深い甘みとチーズのミルキーなコクを楽しみながら、心満たされるスイーツタイムを過ごしてみてください。