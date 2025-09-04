「リュックの間に挟む保冷剤とかあるけど溶けたら意味ないので…

自衛隊スタイル人工芝で勝負！！！

と言うかコレが一番しっくりくる…汗はかくが通気性も良くてしかもリュックが汗で濡れないので大事な薄い本も守れて一石二鳥！！！」



【写真】通気性の良い素材に、目からウロコ！

夏場にリュックサックを背負う人にとって、背中の汗との戦いは避けて通れません。そんな悩みを解決すべく、「なのさん@C106 2日目 東6 キ-53b」（@NANOSANsub）が編み出したのは、リュックの背面部に人工芝を取り付けるという方法。



なのさんは8月16日と17日の2日にわたって開催された「コミックマーケット」（通称：コミケ）に参戦したということで、過酷な真夏の屋外イベントを快適に過ごすための作戦に多くの方が反応しました。



「やはりガチ勢は凄い」

「湿気を溜めないのが勝利への道…」

「これを見た workman かしまむらが人工芝リュックを開発して発売してくれるかどうか」

「リュックの背中当ての部分これ系の奴を標準にしてほしいんだよな」



コメントでは同じ悩みを持つユーザーから様々なアイデアやおすすめのグッズが紹介され、背中の汗に対抗するための活発な議論が交わされました。筆者もよくリュックを背負って移動しますが、やはり夏場は背中に汗がにじんで不快そのものです。ちょうど背中の汗対策を模索していたところだったので、なのさんが編み出したこの手法は筆者にとっても目から鱗でした。



かつては陸上自衛隊の隊員として勤務していたというなのさん。リュックに人工芝を取り付けるというアイデアも自衛隊員時代の経験から生まれたものとのことです。そのきっかけや実際に付けた際の感触などを伺いました。



ーー人工芝はどこで購入されましたか？



「ホームセンターで100円程度の商品を購入しました」



ーー人工芝のアイデアを思いついたのは？



「昔、陸上自衛隊に所属していた頃に行進訓練をする際に先輩からのアドバイスで付け始めました」



ーー人工芝以外にも、いろいろ試したのでしょうか？



「クッション等いろいろ試しましたが人工芝に落ち着きました」



ーー人工芝を使い始めたのは、今回のコミケで？



「今までも付けたり付けなかったりでしたが今年は特に猛暑が予想されたため付けました。付けてない時に比べ通気性が確保されるので、やはり夏コミでは付けた方が良いですね」



ーーコミケでは航空機をモチーフにしたワッペンを出品されたとのことですが、売り上げは？



「小さいサークルですのでワッペンの持ち込み数も少なかったですが、前回のコミケで宣伝していたのでほぼ配布しきれました。今年は例年より来場者数は少なかったですが、ビッグサイト内の改装のため会場フロアが少なく、人口密度はいつも以上に人は混みあってた感じがしました」



ーー自衛隊員時代はどういった任務に従事されていたのですか？



「自衛隊では普通科隊員でしたので基本的な小銃訓練や演習場での訓練はもちろん、災害発生時の救助訓練等も行っておりました」



これからもしばらくは続く猛暑。日常的にリュックを背負うのであれば人工芝を取り付けるのは今からでも遅くないかもしれません。



現在は航空写真が趣味だというなのさん。Xでは撮影した航空機の数々を投稿しているほか、自衛隊時代に経験したことについても投稿されています。



「現在は自衛隊を退職して、民間に勤めながら自衛隊勤務時代に始めた趣味の航空写真やアウトドアを楽しんでいます。休みはキャンプや近隣の基地等へ行き航空機の写真を撮影しております。X（旧Twitter）では自衛隊時代に経験した普段の生活で役に立つ情報等をたまに呟いてますので、よろしければご覧ください」



（まいどなニュース／Lmaga.jpニュース特約・行橋 友）