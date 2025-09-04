「何度言ったらわかるの。お散歩には持って行けないの」



【写真】「お散歩に持ってく！」犬が口に咥えたのは…！？

そうたしなめられているのは、シーズーの男の子「たぬきち」くん（5歳）。写真には、おもちゃの刀をくわえ、視線を落としてじっと固まる姿が写っています。どうやら飼い主さんの言葉に納得がいかない様子。渋い表情でうつむく姿は、小さな子どもそのものです。



この微笑ましいやり取りに4.5万件超の“いいね”が寄せられ、大きな話題となりました。このあと一体どうなったのでしょうか。飼い主のXユーザー・大きいシーズーたぬきちさん（@tanuki20200215）に詳しく話を伺いました。



散歩に持ち出そうとした意外すぎるもの

ーー撮影時の状況について教えてください。



「おもちゃの刀です。押し入れを開けた隙に取られて『お散歩行こう』と声をかけたら、くわえたまま部屋を出て行こうとしました」



ーーこの光景を見た感想は？



「『お散歩行こう』と言えば口から離すかと思いきや、咥えたまま行こうとするので驚きました」



ーーこのあと、どうなりましたか。



「一向に離さないので、さつまいものおやつと交換で返してもらいました」



ーーたぬきちくんの性格を教えてください。



「のんびり屋さんです。ふだんは他の犬に対してとても穏やかですが、頑固なところも。お散歩帰りはもう一周したがって、ほぼ毎日家の近くで踏ん張って帰宅拒否します」



たぬきちくんの“刀犬”姿にツッコミが殺到。リプ欄は笑いと癒やしの声であふれました。



「かっこいい」

「必殺仕事犬」

「ラストサムライ」

「ご主人を守るために！」

「強そうですね。かわいい！」

「犬的ないい感じの棒（笑）」

「南総里見八犬伝。犬村大角...？」

「まさか忍犬だったとは…かわいいお顔してやりますね」

「犬『暴れん坊将軍とか、子連れ狼とか、三匹が斬るごっこするんや！！』」



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）