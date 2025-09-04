「パンプキン ラッフィングライトポット」（各898円）　※価格は税込み　発売時期：9月上旬より順次発売

　「カルディコーヒーファーム」は、9月1日（月）〜10月31日（金）の期間、個性豊かなハロウィンアイテムを、全国の店舗と公式オンラインショップで発売する。

■ハロウィンパーティーにぴったり

　今回発売されるのは、パチパチ弾けるキャンディや特大サイズのポップコーンなど、ハロウィンパーティーにぴったりな140種類以上のハロウィンアイテム。

　「オリジナル 魔法使いの弟子のための魔法辞書」は、さまざまな動物たちが描かれた、小さな魔法辞書がモチーフのクッキー缶。食べ終わった後も使えるおしゃれなデザインで、青と白の2種類から選べる。

　また、ふわふわな耳と刺しゅうされたくりくりの瞳がかわいい黒猫の「オリジナル ニャップザック」が登場。ナップザックの中には、グミやクッキー、コーンスナックなど8種のお菓子がギュッと詰まっている。

　そのほか、中南米のお祭りで使われるお菓子が入ったくす玉“ピニャータ”を再現した「オリジナル モンスターピニャータ」や、電源を入れると笑い声をあげながら光る「パンプキン ラッフィングライトポット」など、ハロウィンを盛り上げるアイテムがそろう。