マイナーで調整する佐々木朗希に「めげずに頑張れ〜」

マイナーでの登板を重ね、状態の向上に努めてきた。ドジャース・佐々木朗希投手が2日（日本時間3日）、3Aオクラホマシティの一員として、3Aシュガーランド戦に先発した。初回は2本の2ランを許していきなり4失点を喫した。

佐々木はメジャー挑戦1年目の今季、ここまで8試合に登板して1勝1敗、防御率4.72の成績を残していたが、5月13日（同14日）に右肩インピンジメント症候群でメジャー初の負傷者リスト（IL）入り。その後はリハビリに励んでいる。

初回に4点を失ったが2回以降は立て直し無失点に。5回を投げ3安打4失点2四球で防御率7.07となった。

佐々木の投球にファンはSNSなどで「大丈夫か？」「だんだん心配になってきたよ」「何かピッチング自体が変わっちゃった様に見えるぞ」などの反応を示していた。

さらには「苦戦してるな〜」「めげずに頑張れ〜」「どう評価すればいいんだろうな」「完全復活目指せばいい」「ストレートはスピンが効いた良い球だった」などの声も上がっていた。（Full-Count編集部）