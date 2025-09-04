「本物だったようだ」超名門加入の日本人DFを週間MVPに現地選出！攻守での活躍を絶賛「重要な同点弾」「デュエル７回中６回勝利」
オランダの超名門アヤックスに加入した板倉滉は、エールディビジ第４節のフォレンダム戦で移籍後初ゴールを決めた。前半に先制を許したチームを同点に導く貴重な得点で、結果的にチームに１ポイントをもたらしている。
『Flashscore』は、その日本代表DFをエールディビジの週間ベストイレブンに選出。最高点をつけて称賛している。
「アヤックスは４試合で２回目となる白星逸で、昇格組を相手に納得させることができず、落胆の午後となった。だが、そのアヤックスでハイライトとなったのが、夏にボルシアMGから加入したコウ・イタクラだ」
同メディアは「後半に極めて重要な同点弾を挙げたのに加え、イタクラはデュエル７回中６回勝利。クリア８回、パス成功率93％を記録。シュート３本もチーム２位の数字だった。アヤックスで２試合目だったが、イタクラは本物だったようだ。今週の最優秀選手が証明している」と賛辞を続けた。
４年ぶりのオランダ復帰で新たな挑戦を始めた板倉。まずは好スタートを切ったと言えるだろう。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】板倉滉が鮮やかなボレーで移籍後初ゴール！
