３日、訪問先のデンマークで記者会見に臨むウクライナのゼレンスキー大統領/Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix/Sipa USA/AP

（ＣＮＮ）ロシアによるウクライナ戦争終結に向けた動きが停滞し、ホワイトハウスが苛（いら）立ちを募らせる中、トランプ米大統領は３日、ウクライナのゼレンスキー大統領と近日中に会談すると発表した。

「間もなく彼（ゼレンスキー氏）と会談する。それで今後の対応について、かなりのことが分かるだろう。向こう数日の間に彼と会談し、状況を見守るつもりだ」と、トランプ氏はポーランドのナブロツキ大統領と大統領執務室で会談した際、記者団に語った。

ホワイトハウスはその後、トランプ氏とゼレンスキー氏の電話会談が４日に予定されていると明らかにした。一方でロシアのプーチン大統領との電話会談は現時点で予定されていないと付け加えた。

プーチン氏に繰り返し「２週間」の期限を与えてきたトランプ氏は、メッセージはないと答えたが、さりげなく警告を発した。

「プーチン大統領にメッセージはない。彼は私の立場を理解しており、いずれ決断を下すだろう。彼の決断が何であれ、我々はそれに満足するか、不満を抱くかのどちらかだ。もし不満を抱くなら、その結果を目にすることになるだろう」（トランプ氏）

米国の主要同盟国でありウクライナの隣国でもあるポーランドの大統領とトランプ氏が会談する中、プーチン氏は世界的な舞台で歓迎を受けた。中国では、世界で最も強力な独裁主義指導者たちと並んで姿を見せた。トランプ氏は３日、この威圧的な行動を注視していることを認めた。

トランプ氏の苛立ちは同日、公の場でも露呈した。ロシアに対する行動の欠如について尋ねたポーランド人記者を激しく非難し、ロシアにさらなる圧力をかける計画の可能性を示唆した。

ここでトランプ氏は、中国に次ぐロシア産原油の輸入国であるインドに対して経済制裁を科した措置に言及。これはロシアの財政に打撃を与えており、行動の欠如に当たらないと主張した。その上でまだ第２段階、第３段階の行動には出ていないことを強調した。

ＣＮＮは第２段階、第３段階の行動を明確に示すようホワイトハウスに求めたが、返答はなかった。