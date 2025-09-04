“アッシー”“メッシー”“みつぐ君”に井上清華アナ困惑「知らないです…」
フジテレビの井上清華アナ（30歳）が、9月3日に放送されたバラエティ番組「ホンマでっか！？TV」（フジテレビ系）に出演。“アッシー”“メッシー”“みつぐ君”という平成のワードを聞き、「知らないです…」と困惑した。
番組は今回、「平成レトロなぜ今流行る？」をテーマに進行。専門家が、平成はどんどん女性が社会進出したことで、“3高”“アッシー”“メッシー”という言葉が流行ったと話し、銀シャリ・橋本直（44歳）は「昔、アッシー君とかメッシー君とか、みつぐ君」とコメントすると、タレント・柏木由紀（34歳）や井上アナは「何ですかそれ？」「知らないです…」「アッシー君とかも分からない」と困惑する。
専門家が「足代わりになってくれる人が、車で送ってくれる人が“アッシー”」「ご飯をおごってくれる人が“メッシー”」「プレゼントしてくれる人が“みつぐ君”」と解説。スタジオからは「ひどい…」「ひどいね…」との声が上がった。
また、EXIT・兼近大樹は「オレのおじさんの名前、みつぐ君だったんですよ。自己紹介のときに、いつも『貢がないのにみつぐです』って言ってました（笑）」と話し、明石家さんまは大笑い。銀シャリ橋本も「なかなかセンスあるなｗ」と笑った。
