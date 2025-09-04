消費量減でも起こる米不足 「減反政策」の危ういバランスとは【眠れなくなるほど面白い 図解 米の話】

年々減少する米の消費量それでも起こる米不足

食べていないのになぜ足りない？

日本人は昔に比べて、米をあまり食べなくなりました。1950年代には一人あたり年間100kg以上だった米の消費量は、現在ではその半分以下。朝はパン、昼は麺、夜は少しのご飯といったスタイルが当たり前になり、和食中心の暮らしは大きく変わっています。

それにもかかわらず、近年では米が不足する令和の米騒動が起こりました。食べる量は減ったのに、なぜ米不足が起きたのか─この矛盾のカギは、国の制度にあります。

1970年代から長く続いたのが、いわゆる減反政策です。米が売れ残り、余るようになった結果、市場には過剰な在庫があふれ、米価が暴落。農家の収入が減っただけでなく、政府が米を買い取って保管するコストも増え、税金の負担が大きな問題となりました。

そこで政府は、農家に対して米の生産を控えるよう呼びかけました。補助金と引き換えに、田んぼを休ませたり、大豆や野菜を育てたりする転作も進められました。米をつくらずに農業を続けるための、苦肉の策といえるでしょう。

つまり、米の消費量が減った分、生産量も抑えられ、供給はギリギリの水準に調整されていたのです。少しの需要増で、たちまち米不足に陥ってしまう ─ そんな危ういバランスの上に、私たちの食卓は成り立っています。

ご飯を食べない？ 米の消費量変化

1950年代：一人あたり年間約100kg → 2020年代：一人あたり年約50kg

現在では、米の消費量はピーク時の半分以下まで低下。和食中心だった食生活が、朝はパン、昼は麺などに変わってきています。

米をつくらない農業って？ 減反と転作のしくみ

米が余り、 価格が下がる

米が売れ残った結果、過剰な在庫があふれ、米価が暴落。農家の収入が減っただけでなく、政府が米を買い取って保管するコストが急増しました。

減反政策の開始

農家に対して米をつくらないよう呼びかけ、補助金を出す代わりに、田んぼを休ませたり、米ではなく大豆や野菜を育てたりする転作が進められました。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 米の話』著：トキオ・ナレッジ