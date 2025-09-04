【豪州】
貿易収支（7月）10:30
予想　49.5億豪ドル　前回　53.65億豪ドル（貿易収支)

【スイス】
消費者物価指数（CPI）（8月）15:30　
予想　0.1%　前回　0.0%（前月比)　
予想　0.2%　前回　0.2%（前年比)

雇用統計（8月）16:00　
予想　2.8%　前回　2.7%（失業率（季調前）)　
予想　2.9%　前回　2.9%（失業率（季調済）)

【ユーロ圏】
ユーロ圏小売売上高（7月）18:00　
予想　-0.1%　前回　0.3%（前月比)　
予想　2.5%　前回　3.1%（前年比)

【米国】
チャレンジャー人員削減数（8月）20:30　
予想　N/A　前回　139.8%（前年比)

ADP雇用者数（8月）21:15
予想　7.5万人　前回　10.4万人（前月比)

非農業部門労働生産性指数（確報値）（2025年 第2四半期）21:30　
予想　2.4%　前回　2.4%（非農業部門労働生産性・前期比)
予想　1.6%　前回　1.6%（単位労働費用・前期比)

新規失業保険申請件数（08/24 - 08/30）21:30
予想　N/A　前回　22.9万件（新規失業保険申請件数)
新規失業保険申請件数（08/17 - 08/23）
予想　N/A　前回　195.4万件（継続受給者数)

貿易収支（7月）21:30
予想　-630.0億ドル　前回　-602.0億ドル（貿易収支)

PMI（購買担当者景気指数・確報値）（8月）22:45
予想　55.4　前回　55.4（非製造業PMI・確報値)
予想　55.4　前回　55.4（コンポジットPMI・確報値)

ISM非製造業景気指数（8月）23:00
予想　50.5　前回　50.1（ISM非製造業景気指数)

【カナダ】
国際商品貿易（7月）21:30
予想　N/A　前回　-58.6億カナダドル（国際商品貿易)

※予定は変更することがあります