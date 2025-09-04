本日の予定【経済指標】
【豪州】
貿易収支（7月）10:30
予想 49.5億豪ドル 前回 53.65億豪ドル（貿易収支)
【スイス】
消費者物価指数（CPI）（8月）15:30
予想 0.1% 前回 0.0%（前月比)
予想 0.2% 前回 0.2%（前年比)
雇用統計（8月）16:00
予想 2.8% 前回 2.7%（失業率（季調前）)
予想 2.9% 前回 2.9%（失業率（季調済）)
【ユーロ圏】
ユーロ圏小売売上高（7月）18:00
予想 -0.1% 前回 0.3%（前月比)
予想 2.5% 前回 3.1%（前年比)
【米国】
チャレンジャー人員削減数（8月）20:30
予想 N/A 前回 139.8%（前年比)
ADP雇用者数（8月）21:15
予想 7.5万人 前回 10.4万人（前月比)
非農業部門労働生産性指数（確報値）（2025年 第2四半期）21:30
予想 2.4% 前回 2.4%（非農業部門労働生産性・前期比)
予想 1.6% 前回 1.6%（単位労働費用・前期比)
新規失業保険申請件数（08/24 - 08/30）21:30
予想 N/A 前回 22.9万件（新規失業保険申請件数)
新規失業保険申請件数（08/17 - 08/23）
予想 N/A 前回 195.4万件（継続受給者数)
貿易収支（7月）21:30
予想 -630.0億ドル 前回 -602.0億ドル（貿易収支)
PMI（購買担当者景気指数・確報値）（8月）22:45
予想 55.4 前回 55.4（非製造業PMI・確報値)
予想 55.4 前回 55.4（コンポジットPMI・確報値)
ISM非製造業景気指数（8月）23:00
予想 50.5 前回 50.1（ISM非製造業景気指数)
【カナダ】
国際商品貿易（7月）21:30
予想 N/A 前回 -58.6億カナダドル（国際商品貿易)
※予定は変更することがあります
