本日の予定【発言・イベント】
10:00 ハウザー豪中銀副総裁、ロイターのインタビュー応じる
12:35 日本30年利付国債入札（7000億円程度）
17:30 英DMPインフレ調査（8月）
18:30 チポローネECB理事、欧州議会経済通貨委員会（ECON）出席
23:00 米上院銀行委員会、FRB理事候補ミラン米大統領経済諮問委員会（CEA）委員長の指名承認公聴会
5日1:00 米週間原油在庫統計
1:05 ウィリアムズNY連銀総裁、金融政策および経済見通しについて講演
欧州首脳ウクライナ安全保証協議、ゼレンスキー大統領出席
※予定は変更することがあります
