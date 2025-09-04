10:00 ハウザー豪中銀副総裁、ロイターのインタビュー応じる

12:35 日本30年利付国債入札（7000億円程度）

17:30 英DMPインフレ調査（8月）

18:30 チポローネECB理事、欧州議会経済通貨委員会（ECON）出席

23:00 米上院銀行委員会、FRB理事候補ミラン米大統領経済諮問委員会（CEA）委員長の指名承認公聴会

5日1:00 米週間原油在庫統計

1:05 ウィリアムズNY連銀総裁、金融政策および経済見通しについて講演



欧州首脳ウクライナ安全保証協議、ゼレンスキー大統領出席



※予定は変更することがあります

