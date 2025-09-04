■台風15号

奄美大島の東海上を北上している台風15号は、このあと4日(木)の午後に九州南部にかなり接近した後、東よりに進路を変えて、5日（金）にかけては西日本、東日本の太平洋側沿岸を進む予想です。その後、6日（土）の未明には関東の東海上へと抜ける見込みです。台風としてはあまり発達しませんが、各地で大雨に警戒が必要です。

■線状降水帯の発生予測情報

以下の地域・期間は、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。

・東海（岐阜県、静岡県、愛知県、三重県）4日夕方から5日昼過ぎにかけて

・四国（徳島県、愛媛県、高知県）4日夕方から5日朝にかけて

・九州北部（大分県）4日昼過ぎから夜遅くにかけて

・九州南部（宮崎県）4日昼過ぎから夜遅くにかけて

◎全国の天気

九州から関東にかけては広く雨で、太平洋側を中心に、大雨となる所があるでしょう。沿岸部は風も強まり、横殴りの雨となりそうです。関東は雨が降ったりやんだりでしょう。また、日中晴れる東北太平洋側も夜は雨や雷雨となりそうです。北海道は青空が広がるでしょう。

◎予想最高気温

前日より低い所が多く、記録的な猛暑は収まりそうです。東京は前日より7℃低い30℃。仙台は6℃低い28℃。名古屋と大阪は5℃前後低い31℃の予想です。札幌は28℃、新潟と福岡は33℃でしょう。

◎週間予報・大阪〜那覇

西日本は5日（金）の午前にかけて、大雨になる所があるでしょう。6日（土）は日差しと猛暑が戻りそうです。沖縄はこの先、晴れる日が多い予想です。

◎週間予報・札幌〜名古屋5日（金）は東海や関東を中心に、雨や風が強まるでしょう。北陸や東北も雨の強まる所がありそうです。6日（土）は広く晴れますが、7日（日）から8日（月）にかけては北日本で雨が降るでしょう。