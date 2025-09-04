今回は、婚活中の30代女性が、45歳の男性とデートしたエピソードを紹介します。

結婚相談所を通して知り合った男性と…

「私は35歳の女性ですが、今まで仕事一筋だったものの、結婚したいと最近思い始めました。そこで結婚相談所に登録し、紹介された45歳の男性とデートしたんです。

ただその男性は『35歳っていい年だよね。もう高齢出産でしょ？』と平気で失礼なことを言ってきたり、『家事育児は全部嫁がやるものだよな』『嫁の年収は400万以上であってほしいけど、俺より稼ぐのは嫌だな』『俺の親の介護は嫁がやって当然だよな』と、謎の価値観を押し付けてきて、ウンザリ……。

会ってちょっと話しただけで帰りたくなりました。でもキレられたら怖いので夕方まで一緒にいましたが、とにかくしんどかったです。『この男はマジでない……』と思いました」（体験者：35歳女性・会社員／回答時期：2024年12月）

▽ この女性ははじめ、この男性とのデートは乗り気じゃなかったものの、「もしかしたらご縁があるかも」と行ってみたところ……この結果だったそうです。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。