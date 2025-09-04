幻冬舎の編集者、箕輪厚介氏との不倫疑惑を報じられ、謝罪した人気ユーチューバーでインフルエンサーのいけちゃん（27）が4日までにX（旧ツイッター）を更新。帰る家がないと明かした。

1日には「仕事が無いので、愛車の軽バンで家具家電一式売ってきました」とつづり、家具が積み込まれたバンの写真を公開。そして3日午後には「帰る家が無くなってしまいました... オススメの東北の旅先、教えてください しばらく車でその辺を彷徨います」とつづった。

コメント欄は封鎖されているが、引用リポストでさまざまな書き込みがあった。「福島の飯坂温泉」「嘘ばっか、それもどうせネタなんでしょ？」「引用でモテないオジとか弱男がオススメ書いてるのおもろい」などのコメントがあった。

いけちゃんは7月26日、妻子ある箕輪氏との都内デートを報じられ、それぞれのYouTubeで謝罪した。いけちゃんは秋田高卒業。大学では建築工学を学び、卒業後に1級建築士の試験に合格した。“ぼっち系”YouTuberとして活動し、グラビアで水着姿を披露している。

いけちゃんは昨年4月から「地域おこし協力隊」として活動していたが、7月31日に東成瀬村の町役場へ「一身上の都合で」と自ら連絡し、本人から退任の申し出をしていた。秋田県出身のいけちゃんは実際に東成瀬村に住み、東京との2拠点生活を展開。YouTubeサブチャンネル「村人いけちゃん【田舎移住】」で、古民家を改修するなどの動画をアップしていた。