『愛の、がっこう。』（フジテレビ系）を観ながら、私たちはどこで「愛」を学んでいるのだろうかと考えてしまった。きっと人が生きていく上で、最も必要なものとして挙げられるのが「愛」。しかし、それをちゃんと学ぶ場というものは明確に設けられてはいない。

「愛」を教科として扱うことは難しい。それゆえ多くのことを学ぶ場である「学校」でも、なかなか「愛」についてじっくりと考えるというのも簡単なことではなさそうだ。だからこそ、この作品そのものが多くの視聴者にとっての“愛のがっこう”となっているのかもしれない。

ここまでの8話で、本作は登場人物の数だけ様々な「愛」の形を描いてきた。中心となっているのは、厳格な女子校の教師である愛実（木村文乃）とホストであるカヲル（ラウール）の愛。とはいえ、そこにあるのは激しく惹かれ合う男女の恋愛というよりは、お互いを尊重し、心から安らげる慈愛に似たもの。これまで2人が欲しくても得られなかった「愛」にも見えた。

愛実にとって「愛」は、「諦めないこと」で得られるものだったのではないか。その理由は前時代的な価値観を持つ父・誠治（酒向芳）の存在だ。父が敷いたレールに沿って生きる。それこそが、自分が愛されるための条件のように捉えていたように見えた。

とはいえ、ここまで見てきた限り愛実はかなり不器用なタイプだ。きっと誠治が納得する「娘である自分」になるために、かなりの努力を必要としてきたのではと想像する。多少うまくいかないのは、いつものこと。だからといって諦めていたら「愛される価値がない自分」になってしまう。

しがみついて、くらいついて、はじめて手にすることができる。それが愛実にとっての「愛」だとしたら、その思考の癖によって元恋人との別れが受け入れられず、事件を起こすまで暴走してしまったことも頷ける。

もちろん、なにかと高圧的に愛実の人生に口出しをする誠治が、彼女の幸せを願っていることに偽りはない。愛する我が子にこそ苦労しないようにと、自身の知見をもとに道しるべを示したくなるのは、親として多くの人が共感するところ。

しかし、過度な干渉は親のエゴ。「かわいい子には旅をさせよ」と昔から言われるのは、それが親にとって容易ではないからだ。子の意志を尊重し、その力を信じ、手を離す。それはむしろ親のほうに勇気が求められる行為なのだろう。

愛するがゆえに、相手が自分の思い通りになることを望んでしまう。「お前のためだ」と言い聞かせたくなるときほど、「愛」と「エゴ」が取り違えられているときかもしれない。「無償の愛」と言われることの多い、親子の間でさえそのようなすれ違いが起こるのだから、他人同士が愛し合うことの難しさを再認識させられる。

もしかすると「愛」とは、自分の思いばかり押し付けたり、わかってほしいと追いかけたりするほど、見えなくなるものなのかもしれない。「満たされる」先が自分に向かっているから、本人は「愛」のつもりでも「ストーカー」や「ハラスメント」になってしまう。

相手の幸せを心底願う。それが叶うなら自分が満たされなくてもかまわない。そんな痛みを引き受ける覚悟こそが、本質的な「愛」なのではないか。それを見せてくれたのは、学校に通うことが叶わなかったカヲルだったというのも、なんとも象徴的だ。

カヲルだって愛されることを求めていたに違いない。でも、それを許さない家庭環境だった。母・奈央（りょう）からはなにかと搾取され、父の顔も知らない。文字の読み書きができないまま大人にならざるを得なかったカヲルが行き着いたのが、ホストクラブ。はじめて自分を気にかけてくれ、「生きていていいんだ」と思わせてくれた松浦（沢村一樹）の店だった。

だが、ホストクラブほど現代において「愛するとは何か」を問う場所もない。疑似恋愛を演出し、夢を与えるのがホストの役割だが、客の側は本気で心を奪われてしまうことも少なくない。あえて相手を不安定にして、それを癒やすがごとく金を巻き上げる。そんなインモラルな営業が繰り広げられている。

作中でも、夢中になるあまり凶行に及んだ明菜（吉瀬美智子）が登場する。彼女が口にした「誰かの一番になりたかった。心から感謝されたかった。私がいないと生きていけない存在が欲しかった」という言葉は、「愛」を求める多くの人の心を代弁しているようだった。

そんなふうに恋愛感情をビジネスとして扱っている側面のあるホストクラブ。カヲルに松浦が「甘い人間はナンバー1にはなれない」と言い放ったのも、きっと彼の「愛」とホストクラブという場所との相性の悪さを見抜いたからだろう。

家族との関係性からも、痛みを引き受けることには慣れていたカヲル。だからこそ、愛実に対しても誰よりも愛しているからこそホストである自分を遠ざけてきた。本心ではない言葉を放ってまでも。

しかし、愛実の愛は「諦めない」ことから始まる。そんな彼女が苦しんできた部分が、カヲルとの縁をつなぎ続けているのだから人生とはわからないものだ。潔く別れて、いい思い出にするつもりだったカヲルは、「だから嫌なんだよな……誰かを大事に思うと、カッコ悪くなる」と苦笑いせずにはいられない。

本当にその通りである。誰かを本気で愛したとき、人は冷静さを保つことができないし、自分でも驚くような言動に出ることもある。思い描いたようにカッコつかない。いつだって体当たりで、傷つきながらでしか学ぶことしかできないもの。それが「愛」なのだ。

愛実とカヲルとともに心を揺さぶられ、傷つきながら見守ってきた『愛の、がっこう。』もあと数回となった。「正解」も「間違い」もわからないまま突き進んだ先に、どんな「愛」の答えが待っているのか。そして、2人を取り巻くいくつもの「愛」がどう着地するのか。彼らの選択を見守りながら、じっくりと「愛」について学んでいきたい。

（文＝佐藤結衣）