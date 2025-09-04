ラ・リーガ7年目の久保建英「個人的には悪くない出だしかなと」…ソシエダ新戦力に15歳からのライバル「復帰が楽しみ」
ソシエダMF久保建英はラ・リーガ7年目の今季、直近4シーズンで3度目となる開幕戦ゴールを挙げ、好スタートを切って日本代表に合流した。アメリカ遠征2日目、報道陣の取材に応じた久保は「チームは(2分1敗で)全然良い状態ではないけど、個人的には1点取って悪くない出だしかなと思う」と前向きに語った。
久保はプレシーズンを日本で過ごした7月下旬、今季の目標について「ほとんどの点に絡みたい」と発言。随所で好パフォーマンスを発揮しながらも、リーグ戦5ゴール0アシストに終わった昨季の振り返りから出た言葉だった。実際のその言葉どおり、今季の久保は今季の開幕節バレンシア戦(△1-1)でさっそくゴールを挙げると、第2節エスパニョール戦(△2-2)では攻撃の糸口を作って2ゴールの起点を担当。今季のチーム3得点全てに絡んでいる。
ただ、反省点も忘れない。第3節オビエド戦(●0-1)では2つの決定機を作り出しながらもシュートが不発に終わった結果、今季初黒星を喫しており、この日の取材対応では「個人的に言えば決められるシーンがあった。シュートは打てているのであとは結果を求めていければと思います」と改善を誓っていた。
チームはここまで未勝利と苦しい戦いが続くが、MFマルティン・スビメンディ(アーセナル)の穴を埋めることが期待されているレンタルバックのMFジョン・ゴロチャテギがケガで出遅れたことが大きく影響しており、新加入のDFドゥイェ・チャレタ・ツァルとMFゴンサロ・ゲデスも順応過程。また移籍期間終盤にはMFカルロス・ソレールとMFヤンヘル・エレーラを獲得しており、チーム力向上の余地を残している。
日本ツアー中、チームに新戦力の獲得を求める提言を行っていた久保にとっても補強は念願だったはず。この日、久保に現状の補強の印象を問うと「どうでしょうね。あんまり僕がここで喋ってまたニュースになっても。一回やらかしてるんで(苦笑)。僕個人は静かにしておこうかなと思います」とかわされたが、新たに加わった面々には前向きな印象を持っているようだ。
特にベネズエラ代表のエレーラは久保が15歳で出場した2017年春のU-20W杯で対戦経験があり、日本代表を相手に決勝ゴールを決めた選手。久保がラ・リーガに渡った後もグラナダ、エスパニョール、ジローナでマッチアップを繰り広げてきており、「いろんなところで結構マッチアップしているイメージがあるんで、今はケガをしているらしいけど復帰してくれるのが楽しみ」とポジティブに語った。
このアメリカ遠征後の13日には、ラ・リーガ第4節でレアル・マドリーとのビッグマッチを控えている久保。今季はソシエダでも中央寄りのプレーが増えており、日本代表でのタスクに近くなっているなか、「流動的になったので、やっていることは似ているのかなというのはあるけど、こっち(日本代表)のほうがシステムを始めて長いので、より成熟していると思う」という代表活動を通じ、大きく弾みをつけたいところだ。
(取材・文 竹内達也)
久保はプレシーズンを日本で過ごした7月下旬、今季の目標について「ほとんどの点に絡みたい」と発言。随所で好パフォーマンスを発揮しながらも、リーグ戦5ゴール0アシストに終わった昨季の振り返りから出た言葉だった。実際のその言葉どおり、今季の久保は今季の開幕節バレンシア戦(△1-1)でさっそくゴールを挙げると、第2節エスパニョール戦(△2-2)では攻撃の糸口を作って2ゴールの起点を担当。今季のチーム3得点全てに絡んでいる。
チームはここまで未勝利と苦しい戦いが続くが、MFマルティン・スビメンディ(アーセナル)の穴を埋めることが期待されているレンタルバックのMFジョン・ゴロチャテギがケガで出遅れたことが大きく影響しており、新加入のDFドゥイェ・チャレタ・ツァルとMFゴンサロ・ゲデスも順応過程。また移籍期間終盤にはMFカルロス・ソレールとMFヤンヘル・エレーラを獲得しており、チーム力向上の余地を残している。
日本ツアー中、チームに新戦力の獲得を求める提言を行っていた久保にとっても補強は念願だったはず。この日、久保に現状の補強の印象を問うと「どうでしょうね。あんまり僕がここで喋ってまたニュースになっても。一回やらかしてるんで(苦笑)。僕個人は静かにしておこうかなと思います」とかわされたが、新たに加わった面々には前向きな印象を持っているようだ。
特にベネズエラ代表のエレーラは久保が15歳で出場した2017年春のU-20W杯で対戦経験があり、日本代表を相手に決勝ゴールを決めた選手。久保がラ・リーガに渡った後もグラナダ、エスパニョール、ジローナでマッチアップを繰り広げてきており、「いろんなところで結構マッチアップしているイメージがあるんで、今はケガをしているらしいけど復帰してくれるのが楽しみ」とポジティブに語った。
当時15歳のMF久保建英とMFヤンヘル・エレーラ(写真左)
このアメリカ遠征後の13日には、ラ・リーガ第4節でレアル・マドリーとのビッグマッチを控えている久保。今季はソシエダでも中央寄りのプレーが増えており、日本代表でのタスクに近くなっているなか、「流動的になったので、やっていることは似ているのかなというのはあるけど、こっち(日本代表)のほうがシステムを始めて長いので、より成熟していると思う」という代表活動を通じ、大きく弾みをつけたいところだ。
(取材・文 竹内達也)