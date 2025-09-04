日経225先物テクニカルポイント（4日夜間取引終了時点）
4日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比100円高の4万2110円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
45043.89円 ボリンジャーバンド3σ
44109.93円 ボリンジャーバンド2σ
43175.96円 ボリンジャーバンド1σ
42445.00円 一目均衡表・転換線
42282.00円 5日移動平均
42242.00円 25日移動平均
42110.00円 4日夜間取引終値
41938.89円 3日日経平均株価現物終値
41830.00円 一目均衡表・基準線
41308.04円 ボリンジャーバンド-1σ
40377.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
40374.07円 ボリンジャーバンド2σ
40096.00円 75日移動平均
39440.11円 ボリンジャーバンド3σ
39265.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
38653.10円 200日移動平均
