　4日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比9.0ポイント高の3062.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

3231.42ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3171.52ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3111.63ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
3083.50ポイント　　一目均衡表・転換線
3068.00ポイント　　5日移動平均
3062.50ポイント　　4日夜間取引終値
3051.74ポイント　　25日移動平均
3048.89ポイント　　3日TOPIX現物終値
3007.25ポイント　　一目均衡表・基準線
2991.85ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
2931.96ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
2892.37ポイント　　75日移動平均
2880.38ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
2872.06ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
2836.75ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
2771.47ポイント　　200日移動平均


株探ニュース