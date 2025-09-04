TOPIX先物テクニカルポイント（4日夜間取引終了時点）
4日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比9.0ポイント高の3062.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
3231.42ポイント ボリンジャーバンド3σ
3171.52ポイント ボリンジャーバンド2σ
3111.63ポイント ボリンジャーバンド1σ
3083.50ポイント 一目均衡表・転換線
3068.00ポイント 5日移動平均
3062.50ポイント 4日夜間取引終値
3051.74ポイント 25日移動平均
3048.89ポイント 3日TOPIX現物終値
3007.25ポイント 一目均衡表・基準線
2991.85ポイント ボリンジャーバンド-1σ
2931.96ポイント ボリンジャーバンド2σ
2892.37ポイント 75日移動平均
2880.38ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
2872.06ポイント ボリンジャーバンド3σ
2836.75ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
2771.47ポイント 200日移動平均
株探ニュース
