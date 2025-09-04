グロース先物テクニカルポイント（4日夜間取引終了時点）
4日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比1ポイント安の757ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
811.28ポイント ボリンジャーバンド3σ
800.16ポイント ボリンジャーバンド2σ
789.04ポイント ボリンジャーバンド1σ
777.92ポイント 25日移動平均
775.00ポイント 一目均衡表・転換線
771.50ポイント 一目均衡表・基準線
769.60ポイント 5日移動平均
766.80ポイント ボリンジャーバンド-1σ
757.48ポイント 3日東証グロース市場250指数現物終値
757.00ポイント 4日夜間取引終値
755.97ポイント 75日移動平均
755.68ポイント ボリンジャーバンド2σ
744.56ポイント ボリンジャーバンド3σ
735.00ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
734.50ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
690.00ポイント 200日移動平均
株探ニュース
