　4日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比1ポイント安の757ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

811.28ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
800.16ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
789.04ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
777.92ポイント　　25日移動平均
775.00ポイント　　一目均衡表・転換線
771.50ポイント　　一目均衡表・基準線
769.60ポイント　　5日移動平均
766.80ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
757.48ポイント　　3日東証グロース市場250指数現物終値
757.00ポイント　　4日夜間取引終値
755.97ポイント　　75日移動平均
755.68ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
744.56ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
735.00ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
734.50ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
690.00ポイント　　200日移動平均


