【インタビュー】ごみ清掃員としても働くお笑いコンビ「マシンガンズ」の滝沢秀一（48）。7月28日に刊行した「まんがで読める ごみってなんだろう？ 世界一わかりやすいごみの本」（講談社）は、自身の清掃員としての経験や分別の仕方などイラストで子供にも分かりやすいよう描かれている。また“ごみトリビア”を発信する自身のXはフォロワー30万人に迫る（8月現在）など、老若男女へ向けたごみ関連の発信に注目が集まる。実はこの活動の裏には“恩師”有吉弘行（51）の存在があったという。滝沢にごみ清掃員と芸人という“二刀流”の裏側を聞いた。（那須 日向子）

ごみ清掃員の仕事を始めたのは「たまたま」だった。「僕が36歳の時、妻の妊娠を機にアルバイト探しました。でも35歳までの年齢制限でなかなか見つからなかったんです。年齢不問の会社、9社ぐらい電話かけましたが全部落とされて…」。そこでごみ清掃員のアルバイトをしていた芸人仲間の紹介で2012年、清掃員としての活動をスタートさせる。

日々集積所を回っていると、ふと気づくことがあった。例えば「コーヒーの容器」。「清掃員を始めた頃、缶コーヒーのごみをよく見かけました。これがある時なくなったんです。ちょうどその頃、コンビニコーヒーが出てきました。100円で入れたてでおいしいからということで缶コーヒーを飲む人が減りましたよね。今増えていると感じるのはふた付き缶コーヒー。持ち運びに便利なんでしょう。容器の歴史ですね。コーヒー一つとっても時代を感じます」

そんな清掃員ならではの鋭い視点が発揮されているのが自身のX。今ではごみの豆知識などの投稿が人気を博しているが、アカウント開設当初はフォロワーが「5000人ぐらい」だったという。ところが2017年、ある一つの投稿が転機となる。

何気なくつぶやいた「雨の日のダンボールは重い」という“ゴミ清掃員あるある”。「気づいたら凄くリツイートされていました。“なんでだろう？”と思ったら、有吉さんがリツイートしてくれていたんです」。この出来事が今の活動につながる。「有吉さんが喜んでくれるなら…じゃあ毎日やろうかなっていうことで」。恩師のリツイートが背中を押した。今やフォロワーは29万人を超える。

「ごみの情報発信にしても“そっちじゃなくてこっちの方がニーズがある”とか、いろいろ教えてもらいました」。ブレークの裏には自身の活動を陰ながら見守ってくれていた有吉の存在があった。

印象深い2つのアドバイスがある。「汚い言葉を使うな」と「何を言われても決して言い返すな」だ。著名人がSNSを利用すると、どうしても“アンチ”や批判のトラブルがつきまとう。

「凄く正しいことを言っていても、声を荒げている人の意見って受け入れにくいじゃないですか？汚い言葉で主張していたら“この人、言っていることは合っているのかもしれないけど…嫌だな”とか」と言葉に込められた意味を想像する。発信に説得力を持たせるため、今でも肝に銘じている。

芸人とごみ清掃員の“二刀流”。このスタイルが相乗効果を発揮している。「ダブルワークは“気持ちの逃げ場”になっていると思います。お笑いライブでスベっても“明日、ごみ回収すればいいや”とか、ごみ回収で嫌な事があったら“ちょっとネタにしようかな”とか」

今後の展望については「芸人としても清掃員としても目の前のことは全部一生懸命頑張るだけ」と淡々と答える。日本のごみを減らす活動は一つの「ライフワーク」。唯一無二の“ごみ清掃員芸人”としての活動はまだまだ続く。

◇滝沢 秀一（たきざわ・しゅういち）1976年（昭51）9月14日生まれ、東京都出身の48歳。太田プロダクション所属。98年、西堀亮とお笑いコンビ「マシンガンズ」結成。お笑い芸人としての芸能活動と並行して、2012年からごみ清掃員として働く。2020年から、環境省サステナビリティ広報大使。同年、消費者庁「食品ロス削減推進大賞」の審査委員会委員長賞を受賞。漫画「ゴミ清掃員の日常」（講談社）はシリーズ累計10万部を超える。結成16年以上のベテラン芸人たちによるトーナメント形式の賞レース「THE SECOND」では、2023年準優勝、2025年ベスト8。