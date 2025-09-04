北川景子＆森田望智、幸せを求め暴走――『ナイトフラワー』本予告＆ポスター解禁
北川景子が主演する内田英治監督最新作『ナイトフラワー』より、苦しい生活を送る2人の子どもの母・永島夏希（北川）と格闘家・多摩恵（森田望智）の2人が、幸せを求めて危険な世界へと足を踏み入れるスリリングな本予告編、本ポスターが解禁された。
【動画】幸せを求めて危険な世界へと足を踏み入れる！ 『ナイトフラワー』本予告
内田英治が原案・脚本・監督を手掛けた本作は、借金取りに追われながら東京へ逃げてきた母親が、2人の子供の夢をかなえるためにドラッグの売人になることを決意し、危険な世界へと足を踏み入れていくヒューマン・サスペンス。
主演の北川景子は、ほぼスッピンで顔を崩して大きく笑い、関西弁でまくし立て、泣きじゃくり、夜のネオン街を全力で駆け回るなど、今まで見せたことのない表情で強くたくましい母・永島夏希を熱演。北川演じる夏希のボディーガードとしてシスターフッドを繰り広げる格闘家・芳井多摩恵を、森田望智が演じる。
共演にはそのほか、Snow Manの佐久間大介、そして本作で俳優デビューを飾る人気バンドSUPER BEAVERのボーカル・渋谷龍太。さらに、渋川清彦、池内博之、田中麗奈、光石研ら、個性豊かな顔ぶれが揃った。エンディングテーマを手掛けるのは、世界的ピアニストの角野隼斗（すみのはやと）。今後解禁される予定の楽曲にも注目だ。
本予告編は、子供の前で、夏希が絞り出すような声で泣き崩れるシーンからスタート。苦しい生活を送る母親・夏希（北川）と、孤独を抱える格闘家・多摩恵（森田）の2人が出会い、ドラッグの売人として生きていくことを決意する。危険な世界に足を踏み入れた夏希の思いはただひとつ、「子供達に夢を見させてあげたい」。その決意は固く、街の麻薬密売の元締めのサトウ（渋谷龍太）に「もっと稼ぎたい」と直談判まで。
映像の後半では、そんな夏希を値踏みするようなサトウの怪しい視線、そして「今がどれだけヤバイ状況かわかってんだろ！」と幼馴染の多摩恵を心配し声を荒げる海（佐久間大介）のセリフが響き、2人が後戻りできない状況であることを匂わせ、緊迫感をあおっていく。そして最後は夏希の「絶対負けへんからな」という力強いセリフで幕を閉じる。
本ポスターは、互いに孤独だった夏希と多摩恵が出会い、肩を組みながら、弾けるような笑顔で街を駆け抜ける一瞬を切り取ったもの。横には「ふたつの孤独、ひとつの運命」というチャッチコピーが添えられ、その笑顔がどこか刹那的にも見える。下部には、切ない表情で見守る海と、冷徹な眼差しを向けるサトウの写真も配置され、孤独な2人の運命の行方が気になるビジュアルに仕上がった。
また今回、本作が推しトク映画に決定。Pontaパス会員であれば、土日や祝日も含め、公開期間中はいつでも一般・大学生1100円、高校生以下900円で鑑賞できる。同伴者も1名まで割引価格で映画観賞券を購入可能。
映画『ナイトフラワー』は、11月28日より全国公開。
