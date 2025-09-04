天海祐希主演『緊急取調室』ドラマ撮影クランクイン！ キントリ・メンバーたちが撮影現場に再集結
天海祐希主演のドラマ『緊急取調室』第5シーズン（テレビ朝日系／毎週木曜21時）がクランクイン。初回放送日は10月16日に決定し、本日放送の木曜ドラマ『しあわせな結婚』内で15秒予告映像が初公開されることも明らかになった。
【写真】ついにファイナル！ 『緊急取調室』メンバー集結のビジュアル
天海演じる叩き上げの取調官・真壁有希子が、可視化設備の整った特別取調室で取調べを行う専門チーム「緊急事案対応取調班（通称・キントリ）」のメンバーとともに、数々の凶悪犯と一進一退の心理戦を繰り広げる『緊急取調室』（脚本：井上由美子）。12年の歴史を誇る本シリーズが、ついに完結を迎える。
この秋スタートする連続ドラマ第5シーズンでは、有希子ら鉄壁の取調べチーム＝“キントリ”が、久々にして待望の再結成。12月26日公開のシリーズ完結編『劇場版 緊急取調室 THE FINAL』とも連動するエピソードを交えながら、シリーズ史上最強の被疑者たちに挑む。
第5シーズンと劇場版を包括した「緊急取調室 大感謝プロジェクト」も始動するなか、ドラマ第5シーズンの初回放送は10月16日【初回拡大スペシャル】に決定し、ついに撮影もスタートした。
座長・天海をはじめ、田中哲司（梶山勝利役）、塚地武雅（玉垣松夫役）、でんでん（菱本進役）、小日向文世（小石川春夫役）らキントリ・メンバーに加え、捜査一課の名コンビ“もつなべ”を演じる速水もこみち（渡辺鉄次役）＆鈴木浩介（監物大二郎役）も集合。久々に取調室セットで顔を合わせたおなじみの面々は、本番直前まで和気あいあいと談笑しながらも、いざ撮影が始まると一転して表情を引き締め、息の合った掛け合いを見せた。
そのチームワークと仲の良さは、撮影の合間に行われた記念撮影でも健在。肩を組んで笑い合うなど、長い付き合いならではの“あうんの呼吸”が漂う一方、決して馴れ合いに陥ることはなく、締めるべき場面ではきっちりと切り替える。そんなプロ意識に裏打ちされた心地よい現場の空気のなか、シリーズ完結へ向けて順調な滑り出しを見せた。
また、本日9月4日21時からの木曜ドラマ『しあわせな結婚』の放送内で、『緊急取調室』第5シーズンの本編映像を使用した15秒予告映像が初公開されることが決定した。ついに再結成を果たしたキントリの勇姿に、最新シーズンへの期待がさらに高まる映像となっている。
木曜ドラマ『緊急取調室』は、テレビ朝日系にて10月16日より毎週木曜21時放送。
