ブルックリン・ベッカムがメーガン妃のライバルに！？ ジャム作り動画を公開しバッシングされる
両親との不仲が伝えられるブルックリン・ベッカムが、インスタグラムを更新し、イチゴジャムを作る映像を公開したが、自身のライフスタイルブランドAs Everでジャムを販売しているメーガン妃同様、バッシングされてしまったようだ。
【動画】ジャムを作るブルックリン
ブルックリンは先週の投稿で、フレッシュなイチゴからジャムを作る映像を公開。イチゴを洗うところからスタートし、出来上がったジャムを瓶詰し、こんがり焼いたパンに塗って妻ニコラ・ペルツと思しき女性のところまで運ぶ様子をシェアしたところ、「美味しそう！」「素敵な暮らしをしているな」といった好意的な声に混じり、「ライフスタイルを維持するために、きちんとした仕事に就きなよ」「メーガン妃の二番煎じ」「ジャムではなくてソースに見える」「最初はメーガンで、次は君！ いちごジャムにこだわる理由は何？ 誰でも作れるのに」といった批判が相次いで寄せられている。
年上の米人女優ニコラ・ペルツと結婚し、両親である元サッカー選手のデヴィッド・ベッカムと、ファッションデザイナーのヴィクトリア・ベッカムとの間に確執が生まれたと囁かれているブルックリン。同じく、年上で米人女優であるメーガン妃と結婚し、英王室を離脱したヘンリー王子との共通点が囁かれ、王子夫妻から自宅に招待されたとも伝えられている。メーガン妃のジャムは、発売以来水っぽいなどと指摘されており、評価も今一つとみられる。そんなところまで似てしまったようだ。
引用：「Brooklyn Beckham」インスタグラム（＠brooklynpeltzbeckham）
